ΜΟΥΣΙΚΗ

Την Παρασκευή 16 Αυγούστου το Bolivar Beach Bar φιλοξενεί στα decks του τον σπουδαίο Γάλλο Dj και παραγωγό OXIA, δημιουργού ενός εκ των σημαντικότερων club anthems "Domino" κι ένας από τους καλύτερους remixer της Ευρώπης. Μαζί του η ONYVVA ένα από τα πιο καυτά ονόματα της Ευρωπαϊκής dance σκηνής, γνωστή για την μελωδική της Techno με επιρροές από το Ντιτρόιτ και άγριες analog πινελιές. Support dj set: Steph.

O OXIA αποτελεί αυτή τη περίοδο ξεκάθαρα την αιχμή του δόρατος για τη Γαλλική ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Οι αδιαμφισβήτητες ικανότητες του ως Dj και παραγωγού μας έχουν δώσει εξαιρετικές μουσικές δημιουργίες γεμάτες groovy techno, με βαθιά και μελωδικά ηχοτοπία προσφέροντας πάντα μια ποικιλία κομματιών είτε για dancefloor είτε για downtempo.

Από το 2000 που ο Oliver Raymond τρέχει μόνος τι project OXIA, η αίσθηση που έχει αφήσει μέχρι και σήμερα έχει παγκόσμιο αντίκτυπο. Ο ταλαντούχος Γάλλος συνθέτης και remixer αφού κυκλοφόρησε το 2004 το πρώτο του album “24 Heures” από την Goodlife, μας χάρισε το παγκόσμιο hit του “Domino”, που κυκλοφόρησε το 2006, ακούστηκε σε κάθε club σε ολόκληρο τον πλανήτη κι έxει περισσότερα από 17 εκατομμύρια views στο YouTube. Μέσα στα χρόνια έχει παράξει μια εντυπωσιακή λίστα από remixes και κυκλοφορίες σε διάσημα lebel όπως Kompakt, 8bit, Tsuba, Hot Creations, Visionquest, Knee Deep In Sound Suara κ.α. Με το house-infused κομμάτι “Whole Life” το 2009 κέρδισε τη δεύτερη θέση στα βραβεία του Beatport στη κατηγορία best tech-house. To 2012 o OXIA κυκλοφόρησε το δεύτερο του album ‘Tides Of Mind’ στο Γαλλικό label Infiné Music, όπου για πρώτη φορά συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως Miss Kittin, Mesparrow και Scalde, ενώ το 2016, κυκλοφόρησε το ‘Unity EP’, με σφιχτά και πλούσια μπάσα συνοδευόμενο από αέρινα φωνητικά μετατρέποντας αυτό το EP σε ένα τέλειο όπλο χορού!

Η Dj και παραγωγός ONYVVA αποτελεί ένα από τα πιο καυτά ονόματα της Ευρωπαϊκής dance σκηνής, γνωστή για την μελωδική της Techno με επιρροές από το Ντιτρόιτ και άγριες analog πινελιές. Η βάση της βρίσκεται στο παρίσι κι είναι δημιουργός του underground label, Passeport. Το label στηρίζεται από καλλιτέχνες όπως Laurent Garnier, Maya Jane Coles, Joris Voorn, Paco Osuna κ.α. κι έτσι έχει τη δυνατότητα να διατηρεί την καλλιτεχνική της αυτονομία στις παραγωγές της. Με μια βαθιά αγάπη για την σκοτεινή πλευρά των ηχογραφήσεων, συλλαμβάνει οργανικούς ήχους από όλο τον κόσμο κι ενσωματώνει την ατμόσφαιρά τους στα κομμάτια της. Έχει εμφανιστεί δίπλα σε καλλιτέχνες όπως DJs like Pan-Pot, Luke Slater, Amelie Lens, Charlotte de Witte, ANNA and Bambounou. Μέσα στο 2018 παρουσίασε σε όλο τον κόσμο τις “Passeport Night's” όπου να γοήτευσε τους ακροατές παγκοσμίως με τα ενεργητικά κι αισθηματικά της set.

Official Facebook Event Page

Event Info:

Doors Open: 21:00

Είσοδος: 10€ με ποτό ή μπύρα (cocktails - special drinks + 3€)

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684