Τους New Order τους είδαμε πρόσφατα στην Πλατεία Νερού και τους χαρήκαμε, και γιορτάσαμε μαζί τους και τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του «Unknown Pleasures», του αριστουργηματικού άλμπουμ των Joy Division – της αρχικής εκδοχής των New Order, πριν από την αυτοκτονία του τραγουδιστή Ίαν Κέρτις.

Και σήμερα οι φαν των θρύλων της post punk σκηνής διαπιστώνουν με θλίψη ότι ο τάφος του Κέρτις, του χαρισματικού frontman των Joy Division που στα 23 του χρόνια κρεμάστηκε μ' ένα καλώδιο στην κουζίνα του σπιτιού του (18 Μαΐου 1980), έπεσε θύμα βανδάλων για μία ακόμη φορά.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, άγνωστοι έκλεψαν την πέτρα που καλύπτει τον τάφο στο Νεκροταφείο Μάκλσφιλντ του Τσέσιρ, ενώ φαίνεται πως προσπάθησαν να αφαιρέσουν και την πλάκα με το όνομα του Κέρτις και τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού του: «Love Will Tear Us Apart».

The top stone on Ian Curtis's memorial has been removed, without the cemetery’s knowledge.

Ian’s inscribed memorial stone was stolen in 2008 and a replacement securely cemented in place. It appears attempts were made to remove this as well.

Photos (C) Ian Seivwright pic.twitter.com/GB8ilUui0e

— Joy Division Central (@JD_Central) 5 Αυγούστου 2019