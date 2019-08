ΜΟΥΣΙΚΗ

«I counted up last night / All our little times»... Σας θυμίζει κάτι; Μήπως το «Μέτρησα προχτές / Τις μικρές μας στιγμές»; Ναι, είναι το «Δεν θα δακρύσω πια για σένα» των Πυξ Λαξ όπως το διασκεύασαν στα αγγλικά οι Violent Femmes υπό τον τίτλο «I'm not gonna cry».

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον τελευταίο τους δίσκο «Hotel Last Resort» και ο Γκόρντον Γκάνο τραγουδάει (χωρίς καμία ντροπή) «But I'm not gonna cry anymore for you / And don't you ask for me».

Και αυτό από το ίδιο συγκρότημα που κάποτε μας χάρισε τους ύμνους «Blister in the sun», «Kiss off» και «Add it up». Αν έπρεπε να γίνει πάντως αυτό το κακό, θα προτιμούσαμε να ακούσουμε το «My loneliness everything»...

Για όσους ακόμη δεν πιστεύουν ότι πρόκειται όντως για τους Violent Femmes και όχι για κάποιο τρολ, ιδού μια ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού από συναυλία τους στο Χιούστον.