ΜΟΥΣΙΚΗ

To «I'll Stand By You» μπορεί να μην μπήκε ποτέ στην πρώτη ταινία «Χάρι Πότερ», αλλά κυκλοφορεί τώρα με την ταινία «Blinded by the Light».

Οι φανατικοί των ταινιών «Χάρι Πότερ» που ασχολούνται και με το παρασκήνιο της δημιουργίας τους, γνωρίζουν ήδη για το τραγούδι «I'll Stand By You Always» που ο Μπρους Σπρίνγκστιν παραχώρησε για το σάουντρακ της πρώτης ταινίας, «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος». Το είχε γράψει για τον μεγαλύτερο γιο του Έβαν, όταν του διάβαζε τα βιβλία «Χάρι Πότερ» και το έδωσε στον σκηνοθέτη Κρις Κολόμπους για να το βάλει στην ταινία. Όμως δεν μπήκε ποτέ, εξαιτίας του όρου της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ να μη χρησιμοποιηθούν εμπορικά τραγούδια στα σάουντρακ των ταινιών – αλλά και να διατηρηθεί ο βρετανικός τους χαρακτήρας.

Τώρα όμως το τραγούδι – χωρίς το Always στον τίτλο – βρήκε θέση στο σάουντρακ της ταινίας «Blinded By The Light» (στην Ελλάδα θα τη δούμε στις 26 Σεπτεμβρίου). Μιας νεανικής feel-good ταινίας που αποτελεί φόρο τιμής στη μουσική του Σπρίνγκστιν, καθώς αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός νεαρού Πακιστανού στο Λονδίνο των 80s και το πώς το «Αφεντικό» άλλαξε τη ζωή του.

Ακούστε στη συνέχεια το «I'll Stand By You» όπως είναι στο σάουντρακ του «Blinded By The Light».