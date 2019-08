Ο Ντρέικ καταρρίπτει ένα ένα τα ρεκόρ των Beatles, και ο τρόπος που επέλεξε για να το γιορτάσει έχει εξοργίσει τους φαν των «Σκαθαριών».

Ο Καναδός ράπερ πρόσφατα έσπασε το ρεκόρ των Beatles για τα περισσότερα τραγούδια μαζί στο Top-10 του Billboard Hot 100, με 7 δικά του τραγούδια έναντι 5 των Βρετανών. Ενώ με 12 τραγούδια στο Top-10 μέσα στο 2018 ξεπέρασε τα 11 των Beatles από το 1964.

Ο 32χρονος Ντρέικ γιόρτασε το επίτευγμά του με ένα τατουάζ, που απεικονίζει τον ίδιο να σταματάει τους Beatles τη στιγμή που περνούν τη διάβαση από το κλασικό εξώφυλλο του άλμπουμ «Abbey Road»

Drake has a tattoo of himself in front of the Beatles on his arm. “I got more slaps than the Beatles...” pic.twitter.com/krzzFSF2Mj

— Word On Road (@WordOnRd) 9 Αυγούστου 2019