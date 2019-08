ΜΟΥΣΙΚΗ

Το «Killing in the Name» όπως δεν το έχετε ξανακούσει.

Οι Rockin' 1000 είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο. Όχι σε αριθμό οπαδών, αλλά σίγουρα σε αριθμό μελών. Αποτελείται από 1.000 μουσικούς που αλλάζουν από χώρα σε χώρα, καθώς περιοδεύουν. Πριν από λίγες ημέρες ανέβασαν στο λογαριασμό τους στο YouTube ένα βίντεο από την πιο πρόσφατη συναυλία τους, στην Commerzbank Arena της Φρανκφούρτης, όπου ερμηνεύουν το «Killing in the Name» των Rage Against the Machine.

Η επόμενη συναυλία των Rockin' 1000 θα γίνει στο αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου στις 12 Οκτωβρίου και ήδη αναζητούνται μουσικοί εδώ.