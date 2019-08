ΜΟΥΣΙΚΗ

Αν πήγατε φέτος στο Ejekt στην Πλατεία Νερού και θυμάστε τον 72άρη Ίγκι Ποπ να αλωνίζει τη σκηνή σαν ημίγυμνος έφηβος, ετοιμαστείτε για κάτι εντελώς διαφορετικό.

Το νέο σινγκλ από το επερχόμενο άλμπουμ «Free» – κυκλοφορεί στις 6 Σεπτεμβρίου – λέγεται «James Bond», ο Ίγκι φοράει κοστούμι και τραγουδάει καθιστός, ενώ αντί για σόλο κιθάρας έχει σόλο... τρομπέτας. Δείτε τον και ακούστε τον σε στίχους του στυλ «She wants to be your James Bond / Well, it's not for a price and it's not to be nice / She wants to be your James Bond».

Στο βίντεο εμφανίζεται και η Φέιθ Βερν, τραγουδίστρια και κιθαρίστρια των PINS.