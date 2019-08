ΜΟΥΣΙΚΗ

Λίγο πριν φύγει αυτό το καλοκαίρι του 2019, ας ανατρέξουμε σε ένα καλοκαίρι 50 χρόνια πριν. Εκείνο του 1969, όχι όπως πέρασε στην Ιστορία μέσα από γεγονότα όπως το Γούντστοκ, αλλά όπως έγινε τραγούδι από τον Μπράιαν Άνταμς, το γνωστό «Summer of '69».

Με το πρώτο άκουσμα, μιλάει για έναν έφηβο που το καλοκαίρι του 1969 αγοράζει μια κιθάρα, κάνει συγκρότημα, ερωτεύεται, ο έρωτας χάνεται, το συγκρότημα διαλύεται, τα χρόνια περνούν κι εκείνος αναπολεί αυτό το καλοκαίρι του '69. Σωστά;

Λάθος θα σας πει ο Μπράιαν Άνταμς, που άρχισε κάποια στιγμή στις συναυλίες του να συστήνει το τραγούδι με τα εξής λόγια: «Αυτό το τραγούδι δεν έχει καμία σχέση με τη χρονιά 1969». Σε συνέντευξή του έχει πει τα εξής: «Το “Summer of '69” είναι διαχρονικό, καθώς μιλάει για το να κάνεις έρωτα το καλοκαίρι. Πολλοί πιστεύουν ότι μιλάει για τη χρονιά, αλλά δεν είναι έτσι. Το “69” δεν είναι χρονιά, είναι στάση στο σεξ. Στο τέλος του τραγουδιού το λέω ξεκάθαρα. “Εγώ και το μωρό μου σε 69”, αποκλείεται να μην το ακούς».

Όμως ο Άνταμς δεν έγραψε μόνος του το τραγούδι, αλλά μαζί με τον Τζιμ Βάλανς, όπως και όλα τα κομμάτια του άλμπουμ «Reckless» που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1984. Και ο Βάλανς έχει τη δική του άποψη για το θέμα: «Όταν γράφαμε με τον Μπράιαν το τραγούδι, ο τίτλος του ήταν “Best Days Of My Life”. Οι λέξεις “summer of '69” ακούγονταν μόνο μία φορά, στην αρχή. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι αυτός ήταν καλύτερος τίτλος, και βάλαμε τη φράση μερικές φορές ακόμη μέσα στο τραγούδι».

«Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Μπράιαν, ίσως εκείνος να σκεφτόταν κάτι διαφορετικό. Αλλά εγώ σκεφτόμουν αυτό το εκπληκτικό καλοκαίρι, όταν έγινα 17 ετών (σημείωση: ο Άνταμς το καλοκαίρι του 1969 ήταν μόλις 9 ετών). Είχαν κυκλοφορήσει νέα άλμπουμ από τους Beatles, τους Led Zeppelin, τους Who, τους Kinks, την Τζάνις Τζόπλιν, τους The Band... Ήταν απίθανο και δεν θα το ξεχάσω ποτέ», συμπληρώνει.

Και τι έχει να πει για τον στίχο «Me and my baby in a 69» στο τέλος; «Αυτό το τραγούδησε για πλάκα ο Μπράιαν όταν ηχογραφούσαμε το demo στο υπόγειο του σπιτιού μου. Γελάσαμε, και 1-2 μήνες μετά όταν κάναμε την τελική μείξη για το άλμπουμ αποφασίσαμε να το κρατήσουμε. Αλλά κανείς δεν το πρόσεξε».

Η αλήθεια είναι ότι με την ερμηνεία του Μπράιαν Άνταμς αποκτούν άλλο νόημα οι στίχοι του τραγουδιού «την έπαιζα μέχρι να ματώσουν τα δάχτυλα», ή «μερικές φορές όταν την παίζω σκέφτομαι εσένα και το τι πήγε στραβά»... Εντάξει, για την κιθάρα λέει. Ή μήπως όχι;

Σε κάθε περίπτωση, το «Summer of '69» θα το ακούσουμε ζωντανά και στην Αθήνα, στη συναυλία που θα δώσει ο Μπράιαν Άνταμς στις 18 Νοεμβρίου στο κλειστό του ΟΑΚΑ.