Tο Bolivar Beach Bar φιλοξενεί στα decks του, το Σάββατο 24 Αυγούστου, τον superstar dj που ακούει στο όνομα David Morales και μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων του για ένα επικό Birthday Bash. Μετά την περσινή μυθική εμφάνιση του με την ίδια αφορμή, ο Νεοϋορκέζος superstar, μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της dance μουσικής, με μια τεράστια διαδρομή που ξεπερνά τα 20 χρόνια, επιστρέφει για να γιορτάσει με τους Έλληνες φίλους του αυτή τη ξεχωριστή ημέρα της ζωής του με special extended dj set φτιαγμένο ειδικά για την περίσταση. Support Dj Set από Akylla.

O Νεοϋορκέζος David Morales θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η ζωντανή ιστορία της dance σκηνής κι ως ένας από τους διασημότερους dj στον πλανήτη. Ο όρος ‘superstar DJ’ είναι συνυφασμένος με το πρόσωπό του και την πορεία του στη χορευτική μουσική. Πάρ' όλα αυτά, η στάση του και η παρουσία του παρέμειναν πάντα πιστές στην underground κουλτούρα και στη house. Μετρά πάνω από 20 χρόνια επιτυχιών, ενώ έχει προταθεί πολλές φορές για βραβεία Grammy, το οποίο κι έχει κερδίσει το 1998 ως best remixer της χρονιάς εκείνης καθώς μιλάμε για έναν από τους πιο παραγωγικούς remixers της γενιάς του. Ένας αληθινός καλλιτέχνης της House και μάστορας της nu-disco που συνηθίζει να τις διανθίζει με γερές δόσεις από dancehall.

Έχει βρεθεί στα decks των πιο ιστορικών clubs του πλανήτη και έχει συνδράμει στην παγκόσμια απήχηση της house κουλτούρας, καθώς είναι ένας από τους πρώτους αληθινούς superstar DJ’ s. Διατηρεί την δισκογραφική εταιρεία Def Mix που εκπροσωπεί ονόματα όπως Quentin Harris, Hector Romero, DJ Meme και μέχρι πρότινος τον αείμνηστο Frankie Knuckles.

Οι συνεργασίες του με τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας αναρίθμητες, μερικές από τις οποίες με καλλιτέχνες όπως Jamiroquai, Bjork, Madonna, Mariah Carey, U2, Michael Jackson, Whitney Houston κ.α. Ο David Morales δεν είναι απλά ο ορισμός του superstar dj, είναι ένα ταλέντο που έχει δώσει και συνεχίζει να προσφέρει πάρα πολλά σ’ έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Όπως ο ίδιος συνηθίζει να δηλώνει, «Δημιουργώ ένα «χώρο» για να μπορούν οι άνθρωποι να ξεχνούν τα προβλήματα τους για λίγο. Είναι σημαντικό θεωρώ στο κόσμο που ζούμε σήμερα».

Event Info:

Doors Open: 21:00

Είσοδος: 10€ με ποτό ή μπύρα (cocktails - special drinks + 3€)

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684

