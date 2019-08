ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Prophets of Rage θα δώσουν μια συναυλία στο Γήπεδο Tae Kwon Do στις 27 Αυγούστου.

«Η μουσική πολλές φορές χρειάζεται μια κλωτσιά στα πισινά και θα έχει μια από μερικούς βετεράνους που έχουν εμπειρία στο να κλωτσάνε πισινούς», έχει δηλώσει για τους Prophets of Rage, ο Tom Morello ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών.

Φυσικά μιλάμε για τα μέλη των Rage Against the Machine και Audioslave, Tom Morello, Tim Commerford και Brad Wilk που ενώνουν τις γροθιές και τις κλωτσιές τους με τους θρυλικούς ράπερ DJ Lord και Chuck D των Public Enemy και τον B Real των Cypress Hill, σχηματίζοντας το supergroup Prophets of Rage.

Το γκρουπ οφείλει το όνομά του στο ομώνυμο τραγούδι των Pulic Enemy μέσα από το δίσκο του 1988 «It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back».

Το ντεμπούτο τους έγινε με το single «Prophets of Rage» που κυκλοφόρησε στις 18 Ιουλίου 2016. Για τους βαθιά πολιτικοποιημένους και κοινωνικοποιημένους στίχους τους που ως στόχο έχουν να αφυπνίσουν συνειδήσεις ο Morello θα δηλώσει πως «οι επικίνδυνοι καιροί απαιτούν επικίνδυνα τραγούδια».

Οι Prophets of Rage ασκούν αιχμηρή κριτική, παρακινούν και στο σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ «Make America Great Again» απαντούν με το δικό τους «Make the World Rage Again».

«Θα έλεγα ότι οι κακοί πρόεδροι είναι κατάλληλοι για να βγει σπουδαία μουσική. Ναι, σίγουρα ακονίζεται η λεπίδα όταν υπάρχει αυτή η φρικτή, πρωτοφασιστική ηγεσία την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς. Πρέπει να υπάρχει ένα σάουντρακ ως αντεπίθεση. Και δεν φοβόμαστε να αναλάβουμε εμείς αυτό το ρόλο», θα σχολιάσει αιχμηρά ο Morello παρομοιάζοντας μια καλή μπάντα με μια κουταλιά ζάχαρη που θα βοηθήσει να καταπιείς το φάρμακο.

Ο Morello αποφεύγει να χρησιμοποιεί τον όρο supergroup για τους Prophets of Rage. Όμως πώς προσδιορίζει ο ίδιος το συκρότημα;

«Είμαστε περισσότερο σαν τους εκδικητές (The Avengers) του πολιτικού ροκ και του ραπ. Και με την εκλογή του Τραμπ, «Φαίνεται πως θα χρειαστούμε, κύριοι».

Το συγκρότημα έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη και με ένα setlist γεμάτο από ύμνους που έχουν διαμορφώσει γενιές, την Τρίτη 27 Αυγούστου έρχονται στην Ελλάδα για να παίξουν στο Γήπεδο Tae Kwon Do του Φαλήρου.