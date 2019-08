Οι Prodigy δημοσίευσαν μια φωτογραφία μέσα από το στούντιο ενημερώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι ετοιμάζουν νέο υλικό, έξι σχεδόν μήνες μετά το θάνατο του Κιντ Φλιντ τον περασμένο Μάρτιο.

Το συγκρότημα ανέβασε τη φωτογραφία στη σελίδα του στο Twitter. Σε αυτή φαίνεται ο Λίαμ Χάουλετ να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στον εξοπλισμό του. «Επιστροφή στο στούντιο για να κάνουμε φασαρία» έγραψαν οι Prodigy στη λεζάντα και ενημέρωσαν ότι δουλεύουν πάνω σε νέα υλικό, κάτι που συμβαίνει -επίσημα- για πρώτη φορά μετά το θάνατο του Φλιντ.

Back in the studio making noise .. brand new Prodigy tunes are gonna roll , boooom ✊🔥#theprodigy #weliveforthebeats #weliveforever #cantstoptherock pic.twitter.com/RMkstZVVjV

— The Prodigy (@the_prodigy) 20 Αυγούστου 2019