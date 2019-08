ΜΟΥΣΙΚΗ

Τον Απρίλιο αναφέρθηκε ότι ο ηθοποιός και τραγουδιστής Ντέιβιντ Χάσελχοφ σχεδίαζε να δώσει στο επόμενο άλμπουμ του έναν «μέταλ» ήχο.

Είχε πει στην γερμανική εφημερίδα Zeit Online: «Στο νέο μου άλμπουμ θα έχω μερικά κομμάτια σκληρού μέταλ. Γιατί όχι; Δεν έχω ακόμη τίτλο για το άλμπουμ, αλλά θα πρέπει να ονομαστεί: Όλα επιτρέπονται. Κάνω τα πάντα γιατί μπορώ. Γιατί το θέλω».

Τώρα, ο ηθοποιός αποκάλυψε την πλήρη λίστα των τραγουδιών του δίσκου και τους ξεχωριστούς συμμετέχοντες σ' αυτόν, ο οποίος, τελικά θα φέρει τον τίτλο «Open Your Eyes». Σε αυτό μεταξύ άλλων διασκευάζει Ντέιβιντ Μπόουι, Whitesnake και Νιλ Ντάιαμοντ. To άλμπουμ έρχεται 7 χρόνια μετά το «This Time Around» του 2012.

Ο πρώην σταρ του «Baywatch» κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ το 1985 και αυτός είναι ο 14ος δίσκος του.

Το «Open Your Eyes» θα κυκλοφορήσει στις 27 Σεπτεμβρίου.

Το Track Listing του άλμπουμ

1. Open Your Eyes (ft/James Williamson)

2. Head On Feat (ft/Elliot Easton)

3. I Melt With You (ft/Steve Stevens)

4. Lips Like Sugar (ft/Flock of Seagulls)

5. Heroes (ft/Tyler Bates)

6. Here I Go Again (ft/Tracii Guns)

7. Jump in My Car (ft/Todd Rundgren)

8. Rhinestone Cowboy (ft/Charlie Daniels)

9. If You Could Read My Mind (ft/Ava Cherry)

10. Sugar, Sugar (ft/Steve Cropper)

11. Mit 66 Jahren (ft/Patrick Moraz) (CD only)

12. Sweet Caroline (ft/Ministry)

13. That’s Life