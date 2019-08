ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο αγαπημένος Eros Ramazzotti ο διασημότερος και πιο επιτυχημένος Ιταλός καλλιτέχνης των τριών τελευταίων δεκαετιών, έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη τεράστιες επιτυχίες, στο πλαίσιο μίας μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας για την προώθηση του νέου του album, "Vita Ce N’è".

O δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 23 Νοεμβρίου από την Polydor σε CD, Deluxe CD, διπλό LPκαι διπλό χρωματιστό LP σε Super Box Deluxe.

Η παγκόσμια περιοδεία ξεκινάει από το Μόναχο, στις 17 Φεβρουαρίου 2019 και θα φέρει τονEros σε 5 διαφορετικές ηπείρους και σε μερικές από τις ομορφότερες αρένες σε ολόκληρο τον κόσμο, σε συνεργασία με τις εταιρείες Radiorama και Vertigo (του ομίλουCTS Eventim).

Ο διασημότερος Ιταλός καλλιτέχνης πρόσφατα διέρρευσε τα πρώτα δείγματα της επιστροφής του στη μουσική σκηνή μέσω μιας καμπάνιας στις social media σελίδες του.

Σε συνεργασία με το Facebook Italy, o Eros Ramazzotti θα είναι ο πρώτος Ιταλός καλλιτέχνης που θα ανακοινώσει album και περιοδεία μέσω του Video Premiere tool, που μόλις άρχισε να είναι διαθέσιμο στην Ιταλία.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ EROS

Σε περισσότερα από 30 χρόνια καριέρας , έχει πουλήσει πάνω από 60 εκατομμύριαδίσκους , είναι κάτοχος αμέτρητων βραβείων και ρεκόρ , ενώ σε περίοπτη θέση είναι ταντουέτα με καλλιτέχνες, όπως ο Carlos Santana, η Cher, η Tina Turner, ο Andrea Bocelli, η Patsy Kensit, η Anastacia, ο Joe Cocker, ο Ricardo Arjona, ο Luciano Pavarotti, η Laura Pausini και ο Ricky Martin.

Γεννημένος στην "αιώνια πόλη", τη Ρώμη, εκεί που "είναι ευκολότερο να ονειρεύεσαι παρά να κοιτάς κατάματα την πραγματικότητα", κατάφερε να κατακτήσει τον πλανήτη με τραγούδια πάθους και αγάπης, όπως τα "Non siamo soli", "Un'altra te", "Terra promessa", "ParlaCon Me", "Una storia importante", "Un cuore con le ali", "Adesso tu", "Se bastasseuna canzone", "Cose della vita (Can't Stop Thinking of You)", "Favola", "L'aurora", "Più bella cosa", "Più che puoi", "Non ti prometto niente", "I Belong to You (Il ritmodella passione), "La nostra vita", "Ci parliamo da grandi", "Dove si nascondono gliangeli", "Il tempo tra di noi", "Musica è" και δεκάδες ακόμα που θα απολαύσουμε στη χώρα μας.

H νέα παγκόσμια περιοδεία του έρχεται να προστεθεί στις ήδη δεκάδες υπερεπιτυχημένες του, φέρνοντας σε 5 ηπείρους ένα φανταστικό show! Θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο από το Μόναχο για να περάσει από δεκάδες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, το καλοκαίρι να φτάσει έως τη Βόρειο και Νότιο Αμερική - με επιπλέον ημερομηνίες να αναναμένονται - για να επιστρέψει το φθινόπωρο ξανά στην Ευρώπη και, βέβαια, την Αθήνα!

Ο νέος και πολυαναμενόμενος δίσκος του Ιταλού σούπερ σταρ έχει τίτλο "Vita Ce N'e" και κυκλοφορεί στις 23 Νοεμβρίου σε κάθε φυσική και ψηφιακή μορφή από την Polydor.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί. Στην πρώτη φάση της, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Όρθιοι / 40 ευρώ

Καθήμενοι / 50 ευρώ

VIP / 150 ευρώ (θέσεις κοντά στη σκηνή, ξεχωριστή είσοδος και parking , open bar )

Διάθεση:

Online / www.fuzzclub .gr και www.viva.gr / τηλεφωνικά στο 11876

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni's (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο VivaKiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η πρόσβαση στον χώρο είναι εύκολη, τόσο με τα Μέσα Μεταφοράς όσο και με αυτοκίνητο, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο parking 1000 θέσεων.

Μετρό: Σταθμός “Συγγρού – Φιξ” και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση “Φόρος”)

ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση “Φόρος”) είτε τραμ / γραμμές “Αριστοτέλης 4” ή “Θουκυδίδης 3” (Στάση “Δέλτα Φαλήρου”)

Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου” Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα – Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου”

Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση “Φόρος”)

