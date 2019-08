Οι Oasis, «βασιλιάδες» κάποτε του βρετανικού ροκ, διαλύθηκαν πριν από 10 χρόνια, τον Αύγουστο του 2009, όταν ο Νόελ Γκάλαχερ αποχώρησε αδυνατώντας να συνυπάρξει στο συγκρότημα με τον αδερφό του, Λίαμ.

Πολύς κόσμος ελπίζει έκτοτε σε μια επανένωσή τους, ανάμεσά τους και τα μέλη των Foo Fighters. Στην εμφάνιση του γκρουπ την περασμένη Κυριακή στο φεστιβάλ Reading στην Αγγλία, ο Τέιλορ Χόκινς είχε κολλήσει στην μπότα των ντραμς του μια φωτογραφία των αδερφών Γκάλαχερ, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο.

So Taylor Hawkins’ kick drum for @foofighters @OfficialRandL headline show features a picture of the Gallagher brothers. What say you @liamgallagher and @NoelGallagher? pic.twitter.com/XaQ0jGy2XZ

