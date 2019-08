ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ποπ και το χιπ χοπ για μία ακόμη χρονιά σάρωσαν τα μουσικά βραβεία (VMAs) του MTV, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Prudential Center του Νιου Τζέρσεϊ. Ας δούμε 10 ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία πίσω από τους φετινούς νικητές.

1. Η Τέιλορ Σουίφτ με το «You Need To Calm Down» έγινε η τέταρτη καλλιτέχνις που κερδίζει δύο φορές το βραβείο Video Of The Year (το είχε ξανακάνει το 2015 με το «Bad Blood»). Οι άλλοι τρεις είναι ο Έμινεμ, η Ριάνα και η Μπιγιόνσε. Στην απονομή του ο Τζον Τραβόλτα μπέρδεψε τη Σουίφτ με μία drag queen...

2. Η Σουίφτ είναι μόλις η δεύτερη καλλιτέχνις που κερδίζει βραβείο για βίντεο το οποίο συν-σκηνοθέτησε. Στο «You Need To Calm Down» συνυπογράφει τη σκηνοθεσία με τον Ντρου Χιρς, ενώ το 2017 στο «HUMBLE» ο Κέντρικ Λαμάρ είχε κάνει το ίδιο με τους Ντέιβ Μέγιερς και Ντέιβ Φρι.

3. Η Αριάνα Γκράντε κέρδισε το Artist Of The Year. Είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το συγκεκριμένο βραβείο πηγαίνει σε γυναίκα – πέρυσι το είχε κερδίσει η Καμίλα Καμπέγιο. Το 2017, που εγκαινιάστηκε αυτή η κατηγορία, νικητής ήταν ο Εντ Σίραν.

4. Η 17χρονη Μπίλι Άιλις, που κέρδισε το Best New Artist, είναι η νεότερη νικήτρια στην κατηγορία μετά τον 16χρονο Τζάστιν Μπίμπερ το 2010.

5. Η Cardi B έγινε η τρίτη γυναίκα ράπερ που κερδίζει το βραβείο Best Hip Hop με το «Money». Έχουν προηγηθεί η Μίσι Έλιοτ με δύο νίκες και η Νίκι Μινάζ με τρεις.

6. Οι Jonas Brothers κέρδισαν το βραβείο Best Pop με το «Sucker». Είναι το τρίτο boy band (κι ας τους πήραν τα χρόνια...) που διακρίνεται στην κατηγορία, μετά τους 'N Sync και τους One Direction.

7. Για πρώτη φορά απονεμήθηκε φέτος βραβείο Best K-Pop. Όπως περίμεναν όλοι, το κέρδισαν οι BTS, οι οποίοι αναδείχθηκαν και Best Group.

8. Οι Panic! At The Disco κέρδισαν για πρώτη φορά το βραβείο Best Rock με το «High Hopes». Είχαν κερδίσει το Video Of The Year πριν από 13 χρόνια με το «I Write Sins Not Tragedies».

9. Το «Old Town Road» του Lil Nas X με τη συμμετοχή του Μπίλι Ρέι Σάιρους κέρδισε το Song Of The Year στη δεύτερη χρονιά απονομής του βραβείου. Την πρώτη χρονιά, νικήτρια ήταν και πάλι μια συνεργασία. Αυτή του Post Malone με τον 21 Savage στο «Rock Star».

10. Ο J Balvin κέρδισε το Best Latin για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με το «Con Altura». Πέρυσι το είχε πετύχει με το «Mi Gente».