ΜΟΥΣΙΚΗ

Λίστες με τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών υπάρχουν πολλές, και στις πρώτες τους θέσεις εναλλάσσονται πολλοί διαφορετικοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Κάποια τραγούδια όμως έχουν σταθερή παρουσία σε όλες, και αυτά επέλεξε ομάδα επιστημόνων από το Κολέγιο Γκόλντσμιθς, παράρτημα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, προκειμένου να τα αναλύσει με τη βοήθεια υπολογιστών και να δημιουργήσει την απόλυτη λίστα.

Την έρευνα ανέθεσε στον Δρ. Μικ Γκράιερσον και την ομάδα του η αυτοκινητοβιομηχανία Fiat, προκειμένου να επιλέξει το τραγούδι που θα χρησιμοποιήσει σε διαφήμιση του Fiat 500. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν λίστες από 7 κορυφαίες μουσικές εκδόσεις όπως τα περιοδικά Rolling Stone, NME και Q, προκειμένου να ξεχωρίσουν τα 50 τραγούδια με την πιο σταθερή παρουσία, και στη συνέχεια πέρασαν τα τραγούδια αυτά από ειδικό λογισμικό που ανέλυε τη μουσική κλίμακα, τον ρυθμό, τον τόνο, την ποικιλία στην ενορχήστρωση, τους στίχους και πολλές ακόμη παραμέτρους. Όσοι γνωρίζουν από μουσική ορολογία μπορούν να διαβάσουν πιο αναλυτικά τη μεθοδολογία και τα στατιστικά στοιχεία στη Daily Mail, όπου τα εξηγεί ο ίδιος ο Δρ. Γκράιερσον.

Οι υπόλοιποι ας περάσουμε στα τελικά ευρήματα, που ξεκινούν με μία έκπληξη: πιο εμβληματικό τραγούδι όλων των εποχών, από αυτή τη «συνεργασία» επιστημόνων, υπολογιστών και μουσικών εκδόσεων, αναδείχθηκε το «Smells Like Τeen Spirit» των Nirvana, το μεγάλο σουξέ τους από το άλμπουμ «Nevermind» του 1991.

Δεύτερο αναδείχθηκε το «Imagine» του Τζον Λένον, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1971.

Στην τρίτη θέση συναντάμε το «One» των U2, από το άλμπουμ «Achtung Baby» του 1991.

Τέταρτο είναι το «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον από το «Thriller» του 1982.

Πέμπτο είναι το πιο πολυπαιγμένο τραγούδι από τον 20ο αιώνα στο Spotify, το «Bohemian Rhapsody» (1975) των Queen.

Στην έκτη θέση συναντάμε τους Beatles και το «Hey Jude» του 1968.

Έβδομος έρχεται ο Μπομπ Ντίλαν με το «Like a Rolling Stone» από το άλμπουμ «Highway 61 Revisited» του 1965.

Όγδοοι είναι οι Rolling Stones με το «(I Can’t Get No) Satisfaction» του 1965

Στην ένατη θέση συναντάμε τους Sex Pistols (!) με το «God Save The Queen», από το (μοναδικό τους) άλμπουμ «Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols» (1977)

Τη δεκάδα κλείνει το «Sweet Child O' Mine» των Guns N' Roses από το «Appetite for Destruction» του 1987.

Οι υπόλοιπες 40 θέσεις διαμορφώνονται ως εξής:

11. «London Calling», The Clash

12. «Waterloo Sunset», The Kinks

13. «Hotel California», The Eagles

14. «Your Song», Elton John

15. «Stairway To Heaven», Led Zeppelin

16. «The Twist», Chubby Checker

17. «Live Forever», Oasis

18. «I Will Always Love You», Whitney Houston

19. «Life On Mars?», David Bowie

20. «Heartbreak Hotel», Elvis Presley

21. «Over The Rainbow», Judy Garland

22. «What’s Goin’ On», Marvin Gaye

23. «Born To Run», Bruce Springsteen

24. «Be My Baby», The Ronettes

25. «Creep», Radiohead

26. «Bridge Over Troubled Water», Simon & Garfunkel

27. «Respect», Aretha Franklin

28. «Family Affair», Sky And The Family Stone

29. «Dancing Queen», ABBA

30. «Good Vibrations», The Beach Boys

31. «Purple Haze», Jimi Hendrix

32. «Yesterday», The Beatles

33. «Johnny B Good», Chuck Berry

34. «No Woman No Cry», Bob Marley

35. «Hallelujah», Jeff Buckley

36. «Every Breath You Take», The Police

37. «A Day In The Life», The Beatles

38. «Stand By Me», Ben E. King

39. «Papa’s Got A Brand New Bag», James Brown

40. «Gimme Shelter», The Rolling Stones

41. «What’d I Say», Ray Charles

42. «Sultans Of Swing», Dire Straits

43. «God Only Knows», The Beach Boys

44. «You’ve Lost That Lovin’ Feeling», The Righteous Brothers

45. «My Generation», The Who

46. «Dancing In The Street», Martha Reeves and the Vandellas

47. «When Doves Cry», Prince

48. «A Change Is Gonna Come», Sam Cooke

49. «River Deep Mountain High», Ike and Tina Turner

50. «Best Of My Love», The Emotions