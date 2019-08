ΜΟΥΣΙΚΗ

Παρασκευή 30 Αυγούστου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η superstar Αμερικανίδα house Dj/ producer Honey Dijon προσγειώνεται στα decks του Bolivar Beach Bar. Η βραβευμένη ως "Best Dj" για το 2019 από το dj mag κι έχοντας μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της dance σκηνής με τα εκρηκτικά set της, αλλά και την ιδιαίτερη προσωπικότητα της θα μας προσφέρει μια μοναδική νύχτα γεμάτη αισθησιακές μεταβάσεις μεταξύ house και techno. Μαζί της σε Support Dj Set οι ClubKid & Dj Fo. Powered by Minotaur-Minotaur & Blend.

To επιθετικά ανέμελο, στα όρια του θράσους, στυλ της Honey Dijon συνδυάζει όλα τα μουσικά είδη χωρίς να κοιτάζει στο παρελθόν. Γοητεύει κι αιχμαλωτίζει με τον ενστικτώδη κι ευπροσάρμοστο ήχο της θαμπώνοντας τους club fans παγκοσμίως. Έχει χαράξει μια ξεχωριστή θέση για τον εαυτό της στον κόσμο της underground ηλεκτρονικής μουσικής προσφέροντας εξαιρετικά επιμελημένα cross-genre sets και το απόλυτο dancefloor χάος όπου κι αν εμφανιστεί. Ο ήχος αυτός την χαρακτηρίζει και βρίσκεται παντού στα mix της. Τα sets της είναι γνωστά για το δυνατό προγραμματισμό τους, το πάθος και την ακεραιότητα τους. Εξάλλου η τέχνη του μιξαρίσματος σημαίνει πολλά για την ίδια, γεγονός που μπορεί να επιβεβαιώσει όποιος την έχει παρακολουθήσει ζωντανά. Οι ντελικάτες ικανότητες στο μιξάρισμα κι οι επιτήδειες, σχεδόν αισθησιακές μεταβάσεις μεταξύ house και techno προσφέρουν ένα ζεστό κι υπνωτικό vibe.

Αλλα και στο studio η Honey Dijon φέρνει έντονα την ξεχωριστή οπτική κι εμπειρία της στις παραγωγές της. Χωρίς όμως αυτό το γεγονός να υποσκάπτει τις καινούργιες. Αυτό είναι άμεσα ξεκάθαρο από τις κυκλοφορίες και τα ρεμίξ της για την Classic Records, ιδιαίτερα με τις συνεργασίες με τους Seven Davis Jr και Tim K.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Σικάγο, πατρίδα της house μουσικής η επιρροή της πόλης στο ύφος της Honey έχει βαθιές ρίζες. Η ερωτική της σχέση με τη μουσική ξεκίνησε από τα soul and R&B ακούσματα που ανακάλυψε στη δισκοθήκη των γονιών της. Συνέχισε με τη βοήθεια του μέντορα της Derrick Carter όπου ήρθε σε επαφή με τις jacking house και Detroit techno. Όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη γνώρισε τον μουσικό γίγαντα Danny Tenaglia του οποίου το στυλ κι ο τρόπος παιξίματος την επηρέασαν βαθύτατα. Έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα καλύτερα club του πλανήτη όπως Panorama Bar [Berlin], Sub Club [Glasgow], The Block [Tel Aviv], Output [NYC], Space [Ibiza] και Smart Bar [Chicago] κι αποτελεί ένα από τα πιο hot ονόματα της σύγχρονης dance σκηνής.

Η Honey Dijon έχει έντονη παρουσία σε event όπου η μόδα αναμειγνύεται με τη μουσική. Υπεύθυνη για το μουσικό πρόγραμμα στα ανδρικά show του Louis Vuitton’s, ενώ παράλληλα συνεργάζεται στενά με τη βρετανίδα σχεδιάστρια Kim Jones. Η Honey έχει συμπεριληφθεί στη στυλιστική βίβλο «The Gentlewoman» κι έχει γίνει παρουσίαση της στο στιλιστικό τμήμα των New York Times. Περιζήτητη ομιλήτρια σχετικά με θέματα που αφορούν στο Φύλο και την κουλτούρα των club, έχει συμμετάσχει σε υψηλού επιπέδου πλατφόρμες όπως το Red Bull Music Fireside Chat, το Kindness Radio show και στο panel της MoMa στο PS1, μαζί με τους Genesis P Porridge και DJ Sprinkles.

Official Facebook Event Page

Event Info:

Doors Open: 21:00

Είσοδος: 10€

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684

Bolivar

Official Facebook Page: www.facebook.com/BolivarBeachBar/?fref=ts

Official You Tube Page: www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ