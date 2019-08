ΜΟΥΣΙΚΗ

Πριν από 19 χρόνια στη συναυλία των Rage Against The Machine το Θέατρο Πέτρας παραλίγο να γίνει... χαλίκια. Ο κιθαρίστας Τομ Μορέλο ακόμη το θυμάται, αλλά αυτό που έζησε το βράδυ της περασμένης Τρίτης με τους Prophets of Rage στο γήπεδο Tae Kwon Do, ίσως και να το ξεπερνά.

Αυτό έγραψε ο ίδιος στο Instagram, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες από τη συναυλία, και δηλώνοντας ενθουσιασμένος από το κοινό. «Οι ιστορικοί εδώ και καιρό ψάχνουν να βρουν πώς γκρεμίστηκε ο ναός του Δία. Χθες πήραμε μια ιδέα για το πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό», σχολίασε ο Μορέλο, σημειώνοντας με hashtag ότι δεν έβλεπε ούτε ένα κινητό τηλέφωνο στον αέρα.

Ο διάσημος κιθαρίστας είχε κολλήσει ένα χαρτί με τη φράση «Αδέρφια θα νικήσουμε» στα ελληνικά στο πίσω μέρος της κιθάρας του κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Σε ένα άλλο post του για τη συναυλία ανέφερε ως highlights τα τρελά καπνογόνα, τους αγωνιστικούς συντρόφους και τη στιγμή που έκαναν tribute στον Κρις Κορνέλ διασκευάζοντας το «Cochise» των Audioslave.