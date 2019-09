Η χειρονομία των Metallica δεν έχει προηγούμενο. Κατά τη διάρκεια της φετινής ευρωπαϊκής περιοδείας του το θρυλικό χέβι μέταλ συγκρότημα έκανε δωρεές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς συνολικού ύψους 1.5 δισ. δολαρίων.

Η περιοδεία της μπάντας στην Ευρώπη περιελάμβανε 25 σταθμούς και σε κάθε πόλη που έπαιζε το συγκρότημα, διέθετε ένα ποσό από τα έσοδα της συναυλίας σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Η τελευταία δωρεά, ύψους 63.000 ευρώ, έγινε στις 25 Αυγούστου σε μια γερμανική οργάνωση που στηρίζει άστεγους νεαρής ηλικίας.

Μέσα από το Twitter οι Metallica ευχαρίστησαν το ευρωπαϊκό κοινό που παρακολούθησε τις συναυλίες τους και βοήθησε έτσι να συγκεντρωθεί το υπέρογκο ποσό των 1.3 δισ. δολαρίων.

A HUGE thanks to all who attended a #WorldWired European show for helping us donate over €1.5million to local charities over the course of the 25-show tour. And special thanks to #MetInMannheim fans for wrapping it up with this contribution to Freezone. #MetallicaGivesBack #AWMH https://t.co/PwKoKuKtyI

— Metallica (@Metallica) August 26, 2019