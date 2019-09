ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Mike Di Scala και ο Dave Whelan αποτελούν τους CamelPhat, ένα βρετανικό ηλεκτρονικό δίδυμο που δοκιμάζει διάφορα στυλ από deep house και techno. Σχηματίστηκαν το 2008 και σύντομα κυκλοφόρησαν έναν μεγάλο αριθμό από EP’s μέσω των δισκογραφικών Vice και Nervous, πριν καταλήξουν στην Spinning Records το 2014. Με τα κομμάτια "Constellations", "Paradigm", "Make 'Em Dance" και "The Act" σημείωσαν επιτυχία που τους έβαλε για τα καλά στο χάρτη της dance σκηνής. Ευρεία προβολή όμως πέτυχαν με την τεράστια επιτυχία και παγκόσμιο hit "Cola", ένα κομμάτι που δημιούργησαν μαζί με τον Elderbrook κι έφτασε στο Νο 1 του Αμερικάνικου Billboard στα dance club τραγούδια. Φέτος συνεργάστηκαν με τον Jake Bugg για το single "Be Someone" που έχει δεχτεί πολύ θετικές κριτικές. Υποψήφιοι για Grammy, Best group σύμφωνα με το Dj mag και Biggest Selling Artist για το Beatport οι Camelphat αποτελούν ξεκάθαρα ένα από τα σπουδαιότερα, ανερχόμενα μουσικά δίδυμα του πλανήτη! Μη τους χάσετε!

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Event Info:

Doors Open: 21:00

Είσοδος: 10€

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684

