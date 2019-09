ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, τo Bolivar Beach Bar σε συνεργασία με τη Mahayana Records παρουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το AMITABHA Fest, μια νέα μουσική γιορτή που έρχεται να γεφυρώσει τις υπέροχες μελωδίες σπουδαίων καλλιτεχνών. Το line up υπόσχεται ένα τελευταίο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι πάνω στην άμμο και δίπλα στο κύμα. Headliner ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα της παγκόσμιας electronica η Sister Bliss σε ένα μοναδικό Faithless dj set. Μαζί της οι ιδιαίτεροι Keep Shelly in Athens σε dj set, o πολυσχιδής Kled Mone και το line up ολοκληρώνει ο VKD.

Η διεθνούς φήμης συνθέτης, τραγουδοποιός, dj και μουσικός παραγωγός Sister Bliss, συνδημιουργός του θρυλικού group της electronica Faithless αναλαμβάνει τα decks του Bolivar Beach Bar στις 7 Σεπτεμβρίου για ένα ξεχωριστό Amitabha dj set. Μια από τις εμβληματικότερες μορφές της βρετανικής και παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής η Sister Bliss αποτελεί ίσως την χαρακτηριστικότερη και πιο πρωτοπόρα dj της γενιάς της, με πάνω από 20 χρόνια στα decks και την μουσική παραγωγή, κι έναν ήχο που ακόμη και σήμερα είναι φρέσκος κι ενσωματωμένος στα trends του σήμερα.

Οι αιθέριοι και στροβιλιστικοί ήχοι με τις ξεκάθαρες ambient επιρροές των Keep Shelly in Athens αιχμαλωτίζουν τα παροδικά συναισθήματα της ζωής στην πόλη και το αναπόφευκτο πέρασμα του χρόνου. Με πλούσια μελωδικά beats και ονειρώδη φωνητικά οι παραγωγές τους είναι μια προσβάσιμη και ευχάριστη είσοδος στον κόσμο της down-tempo electronica. Με προηγούμενες κυκλοφορίες σε labels όπως Forest Family Records, Planet Mu και Cascine το δίδυμο κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του στο Label Friends of Friends με έδρα το Λος Άντζελες. Έχουν ήδη μεταφέρει τις ευφάνταστες και καταπραϋντικές παραγωγές τους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων κι εμφανίσεων σε festival όπως Coachella, The Great Escape [Brighton] και Fun Fun Fun [Austin]. Επιπρόσθετα στις δικές τους κυκλοφορίες έχουν κάνει remixes για τους Tycho (Ghostly International), Blood Diamonds (4AD), Steve Mason (Domino) και πολλούς ακόμα. Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου θα μας απογειώσουν με ιδιαίτερο dj set κατάλληλο για την περίσταση

Το Σάββατο ο Kled Mone θα μας παρουσιάσει τον επηρεασμένο από σκοτεινές και μελωδικές συγχορδίες ήχο του, να ισορροπεί ανάμεσα σε ευάλωτες λεπτομέρειες και αισθηματική ένταση χρησιμοποιώντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών στοιχείων. Έχει κυκλοφορήσει 2 album “Feeling Good” και “Chapters Of Life” ενώ κομμάτια του περιλαμβάνονται σε παγκοσμίως γνωστές μουσικές συλλογές όπως Buddha Bar και Select 9. Ως remixer έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Monsieur Minimal, Dusk, Papercut, KADEBOSTANY, MOBY, Leona Lewis, Bastille, Julia Stone, Duke και άλλους. Έχει περισσότερα από 30 εκατομμύρια views στο Youtube και 1 εκατομμύριο streams στο Spotify.

Το Line up ολοκληρώνει ο dj VKD για ένα εκρηκτικό Deep House, Indie Dance & Nu Disco show.

Hyperlinks

Official Facebook Event Page

Bolivar

www.bolivar.gr

Official Facebook Page

Official YouTube Page

Official Google Map

Event Info:

Doors Open: 21:00

Είσοδος: 10€ με ποτό

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684