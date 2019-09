ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Royal Mail της Μεγάλης Βρετανίας, τιμά τον σερ Έλτον Τζον με μια σειρά από γραμματόσημα.

Αυτομάτως, ο Βρετανός γίνεται ο δεύτερος σόλο καλλιτέχνης, μετά τον Ντέιβιντ Μπόουι το 2017, που γίνεται γραμματόσημο.

«Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα γίνω γραμματόσημο...! Είναι υπέροχο και μεγάλη τιμή για εμένα», δήλωσε ο 72χρονος σταρ της ποπ.

Τα 8 γραμματόσημα της σειράς θα περιλαμβάνουν μερικά από τα δημοφιλή εξώφυλλα δίσκων του Έλτον Τζον, όπως τα Goodbye Yellow Brick Road, Caribou, Sleeping With The Past και Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Τα υπόλοιπα τέσσερα θα απεικονίζουν τον καλλιτέχνη σε θρυλικές ζωντανές εμφανίσεις του.

Ο Φίλιπ Πάρκερ του Royal Mail δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα γραμματόσημα «τιμούν την εκπληκτική μουσική συνεισφορά του Έλτον Τζον».