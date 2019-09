ΜΟΥΣΙΚΗ

Ξυπνάνε μνήμες από το 1991 και το φοβερό «You Could Be Mine».

Πριν από 28 ολόκληρα χρόνια, οι Guns N’ Roses είχαν σφραγίσει την ταινία «Εξολοθρευτής 2: Ημέρα Κρίσης» με ένα φοβερό κομμάτι που αργότερα θα έμπαινε και στο άλμπουμ τους «Use Your Illusion 2»: το «You Could Be Mine». Μάλιστα στο βιντεοκλίπ συμμετείχε και ο ίδιος ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ως Εξολοθρευτής.

Από τότε κυκλοφόρησαν άλλες τρεις ταινίες «Terminator» που πάτωσαν, ενώ και οι Guns N’ Roses είχαν τα δικά τους θέματα μέχρι να επανενωθούν το 2016 και να κάνουν μια από τις πιο κερδοφόρες περιοδείες όλων των εποχών.

Όμως η νέα ταινία με τίτλο «Εξολοθρευτής: Σκοτεινό Πεπρωμένο» ξεχνάει ό,τι έχει προηγηθεί και έρχεται ως απευθείας σίκουελ του «Εξολοθρευτή 2». Και αυτό το κόνσεπτ μάλλον θα το πάει μέχρι τέλους, βάζοντας στο σάουντρακ και ένα νέο τραγούδι από τους Guns N’ Roses!

Όπως αναφέρει το NME, πηγή μέσα από την ταινία πληροφόρησε πως τέσσερα μέλη του συγκροτήματος παραβρέθηκαν σε ιδιωτική προβολή του «Εξολοθρευτής: Σκοτεινό Πεπρωμένο» με σκοπό τη σύνθεση ενός τραγουδιού ειδικά για την ταινία. Μάλιστα αναφέρεται ότι ο Slash ήδη ηχογραφεί κιθάρες στο σπίτι του Axl Rose.

Θα πρέπει να βιαστούν πάντως, καθώς η ταινία κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ την 1η Νοεμβρίου (7/11 στην Ελλάδα).