ΜΟΥΣΙΚΗ

Τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ τους «S&M» γιόρτασαν οι Metallica συναντώντας ξανά τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο για δύο συναυλίες.

Την Παρασκευή 6 και την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στο καινούριο Chase Center του Σαν Φρανσίσκο έπαιξαν τα τραγούδια τους συνοδευόμενοι από την ορχήστρα, και οι καλύτερες στιγμές των δύο συναυλιών θα προβληθούν σε κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο στις 9 Οκτωβρίου.

Το set list ήταν το ακόλουθο:

Μέρος Α'

1 The Ecstasy of Gold

2 The Call of Ktulu

3 For Whom the Bell Tolls

4 The Day That Never Comes

5 The Memory Remains

6 Confusion

7 Moth Into Flame

8 The Outlaw Torn

9 No Leaf Clover

10 Halo On Fire

Μέρος Β'

11 Prokofiev

12 Iron Foundry

13 The Unforgiven III

14 All Within My Hands

15 (Anesthesia) – Pulling Teeth

16 Wherever I May Roam

17 One

18 Master of Puppets

19 Nothing Else Matters

20 Enter Sandman

Η ταινία «S&M2» θα προβληθεί στις 9 Οκτωβρίου στις ακόλουθες ελληνικές πόλεις: Αθήνα (Odeon Escape, Village Mall, Village Ρέντη), Θεσσαλονίκη (Odeon Makedonia, Village Kosmos), Πάτρα (Odeon Veso Mare), Γιάννενα (Odeon Paralimnio), Λάρισα (Victoria Cinemas), Βόλο (Village Volos) Ηράκλειο (Odeon Talos), Ρόδο (Odeon Metropol), Ξάνθη (Odeon Xanthi) και Κομοτηνή (Odeon Komotini). Βρείτε εδώ τους κινηματογράφους που σας ενδιαφέρουν και κλείστε τα εισιτήρια για μία κινηματογραφική βραδιά με τους Metallica.