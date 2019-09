ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Sisters of Mercy θα παίξουν ζωντανά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Οι θρυλικοί The Sisters Of Mercy επιστρέφουν στην Ελλάδα για δυο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το συγκρότημα θα παίξει ζωντανά στο Fix Factory of Sound της Θεσσαλονίκης στις 12 Σεπτεμβρίου και στο Gazi Music Hall της Αθήνας στις 13 Σεπτεμβρίου.

Έχοντας κυκλοφορήσει μόλις τρία επίσημα άλμπουμ, οι Sisters of Mercy επάξια θεωρούνται ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της post punk σκηνής.

Οι ίδιοι, ανέκαθεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως ένα, πρωτίστως, rock’n’roll συγκρότημα με βασικές επιρροές από τον Λέοναρντ Κοέν (από κομμάτι του οποίου πήραν και το όνομά τους), τους Stooges, τους Suicide, τους Velvet Underground, τους Hawkwind, τους Birthday Party και τους Fall. Στα live τους, ισχυρίζονται πως δημιουργούν ατμόσφαιρα «φορτισμένης industrial ψυχεδέλειας», συνδυάζοντας νέο υλικό με τα παλιά γνώριμα τραγούδια τους.

«Rock! Απλά rock», περιγράφει την μπάντα σε παλαιότερη συνέντευξη στην υπογράφουσα, ο frontman Άντριου Έλντριτς, ο οποίο κάποτε έλαβε ένα γράμμα στο οποίο κάποιος του έδινε συγχαρητήρια που είναι «άτακτος». «Το πιο ανόητο πράγμα που έχω ακούσει! Προφανώς και δεν είμαι άτακτος!»

Η ανάμνηση που του έχει μείνει έντονη από την Ελλάδα είναι εκείνη τη φορά που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πριν τελειώσει το live, θυμάται, ενώ αυτό που του «τη δίνει» στις περιοδείες είναι που δεν μπορεί πλέον να βρει ένα μέρος να καπνίσει ένα τσιγάρο «παλιά μπορούσες να καπνίσεις στο αεροπλάνο, στο πούλμαν, στη σκηνή, χωρίς πρόβλημα. Τώρα αυτό είναι πραγματικά δύσκολο!».

Ο Έλντριτς αγαπά ιδιαίτερα το ελληνικό κοινό γιατί ξεχωρίζει από το αντίστοιχο της Δυτικής Ευρώπης «εκεί ο κόσμος μοιάζει να στέκεται κακόκεφος και να παρακολουθεί. Μου αρέσει που οι Έλληνες το δείχνουν όταν περνάνε καλά», εξηγεί.

Ωστόσο, στέλνει και ένα μήνυμα προς τους συνάδελφους δημοσιογράφους: «Το κακό είναι ότι οι δημοσιογράφοι με κυνηγούν για συνεντεύξεις όταν είμαι σε περιοδεία και δεν ενδιαφέρονται τον υπόλοιπο καιρό. Όμως τον υπόλοιπο καιρό είναι που θέλω και έχω το χρόνο να δώσω μια συνέντευξη. Αυτό θέλω να το γράψεις. Η μπάντα θέλει και έχει χρόνο να μιλήσει όταν δεν βρίσκεται σε περιοδεία».

Πληροφορίες

Fix Factory of Sound, 26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη

Gazi Music Hall, Ιερά Οδός 7-13, Γκάζι

Εισιτήρια: Early Bird: 27 ευρώ - Προπώληση: 30 ευρώ

Προπώληση: 11876 | viva.gr | fuzzclub.gr | fixfactoryofsound.gr | Reload | Seven Spots | Καταστήματα Wind | Ευριπίδης | στον πολυχώρο Yoleni’s | Viva Kiosk Συντάγματος || Θεσσαλονίκη: Seven Spots | Wind

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

*Φωτογραφία Αλεξάνδρα Κατσαρού