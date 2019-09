ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νέο του άλμπουμ ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ διασκευάζει Echo and The Bunnymen, The Lords Of The New Church κ.ά.

«Τριάντα χρόνια από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και την επανένωση της Γερμανίας, ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ γεφυρώνει τις μουσικές κουλτούρες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και των ΗΠΑ». Έτσι συστήνεται στο κοινό το νέο μουσικό άλμπουμ του τηλεοπτικού «Ιππότη της Ασφάλτου» (και Μιτς Μπιουκάναν του «Baywatch», βεβαίως), το οποίο περιέχει αποκλειστικά post-punk διασκευές!

Στο «Open Your Eyes», που κυκλοφορεί στις 27 Σεπτεμβρίου ο Χοφ (για τους φίλους) διασκευάζει μεταξύ άλλων το «Lips Like Sugar» των Echo and The Bunnymen, το «I Melt With You» των Modern English, το «Heroes» του Ντέιβιντ Μπόουι και το «Head On» των The Jesus and Mary Chain. Το πρώτο σινγκλ είναι το «Open Your Eyes» των The Lords Of The New Church:

Στο άλμπουμ συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως ο Αλ Τζόργκενσεν των Ministry και ο Τζέιμις Γουίλιαμσον των The Stooges, οι οποίοι βοηθούν τον Χοφ να περάσει το πολιτικό μήνυμα που απεγνωσμένα χρειάζονται οι καιροί μας...