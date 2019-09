ΜΟΥΣΙΚΗ

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά σήμερα και εμείς είμαστε εδώ για να... χτυπήσουμε το πρώτο κουδούνι πιο μελωδικά κάνοντας τη μετάβαση μικρών και μεγάλων μαθητών στην καινούρια σχολική καθημερινότητα περισσότερο ευχάριστη και ομαλή με αγαπημένα τραγούδια που έχουν θέμα τους το σχολείο.

Όσο δύσκολο και να φαίνεται το πρωινό ξύπνημα, το καθημερινό διάβασμα και οι σχολικές υποχρεώσεις, απολαύστε τα μαθητικά τα χρόνια στο έπακρο γιατί κάποτε στο μέλλον θα παραδεχτείτε κι εσείς -όπως και εμείς- ότι δεν τα αλλάζετε με τίποτα...

Another Brick in the Wall – Pink Floyd

Back To School Again – The Four Tops

School Days – Tσακ Μπέρι

School Days – The Runaways

School – Nirvana

Saved By the Bell – Μάικλ Ντέμιαν

Τα μαθητικά τα χρόνια – Άννα Βίσση

Ο πιο καλός ο μαθητής – Magic de spell

Σχολείο 2006 – Goin' Through feat Πασχάλης

Το Σχολείο των Στρουμφ – Στρουμφάκια