«Love in an Elevator», «Janie’s Got a Gun» και πολλά σουξέ ακόμη…

Το 10ο άλμπουμ στην καριέρα των Aerosmith ήταν ένα από τα καλύτερα της καριέρας τους. Το 1989 θεωρούνταν ήδη «γερόλυκοι» του σκληρού ροκ (δηλαδή 30 χρόνια μετά τί είναι;) αλλά κυκλοφόρησαν το «Pump», τον καλύτερο δίσκο της χρονιάς στο είδος του και χάρηκαν μια σειρά από πρωτιές. Το «Love in an Elevator» έγινε το πρώτο Νο.1 τραγούδι τους στο τσαρτ Mainstream Rock Tracks· το «Janie’s Got a Gun» τους χάρισε το πρώτο τους βραβείο Γκράμι· και το «Pump» είναι το μοναδικό άλμπουμ των Aerosmith μέχρι σήμερα με τρία Top-10 σινγκλ στο Billboard Hot 100 και τρία Νο.1 σινγκλ στο Mainstream Rock Tracks.

Ο δίσκος διακρίνεται για τη χρήση πλήκτρων και πνευστών («Love in an Elevator». «The Other Side»), και διαθέτει κλασικές ροκιές («F.I.N.E», «Young Lust»), τη μπαλάντα «What it Takes», τραγούδια με θέματα όπως η αιμομιξία και ο φόνος («Janie’s Got a Gun») ή τα ναρκωτικά και το αλκοόλ («Monkey on my Back»), αλλά και instrumental διαλείμματα ανάμεσα στα τραγούδια («Water Song», «Dulcimer Stomp», «Hoodoo»).

Το εξώφυλλο του άλμπουμ είναι πολύ χαρακτηριστικό, με δύο φορτηγά να κάνουν… σεξ και ταιριάζει ωραία με τον τίτλο «Pump». Δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι εξώφυλλο θα είχε αν είχε κρατηθεί ο πρώτος τίτλος που είχε σκεφτεί το συγκρότημα: «Bobbing For Piranhas»…

Με την περιοδεία που ακολούθησε το άλμπουμ και κράτησε 12 μήνες, οι Aerosmith επέστρεψαν στην Ευρώπη για πρώτη φορά από το 1977, ενώ έπαιξαν για πρώτη φορά στην Αυστραλία. Τα support συγκροτήματα στη διάρκεια της περιοδείας ήταν (κρατηθείτε): Skid Row, Τζόαν Τζετ, The Cult, Poison, Warrant, Metallica, The Black Crowes, The Quireboys.