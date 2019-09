ΜΟΥΣΙΚΗ

Σχεδόν ο καθένας από εμάς όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο για να πάει στη δουλειά, βόλτα ή ταξίδι, επιλέγει να ακούσει στη διαδρομή τη μουσική και τα τραγούδια που αγαπάει και απολαμβάνει περισσότερο.

Ωστόσο, αυτό που οι περισσότεροι ίσως να αγνοούμε είναι το γεγονός ότι δεν είναι όλα τα τραγούδια κατάλληλα για οδήγηση, όσον αφορά την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Νότια Κίνας, τραγούδια με ρυθμό άνω των120 BPM (beats ανά λεπτό) μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στον οδηγό και να τον κάνουν επιρρεπή στα τροχαία ατυχήματα. Όπως αναφέρει η έρευνα δηλαδή, ορισμένα τραγούδια κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν πιο γρήγορα και επιθετικά και να κάνουν περισσότερες τροχαίες παραβάσεις.

Η εν λόγω έρευνα έγινε σε οδηγούς που κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο έξι λωρίδων σε συνθήκες απόλυτης σιωπής μέσα στο αυτοκίνητο και έπειτα ενώ άκουγαν μια μεγάλη γκάμα τραγουδιών.

Κατά τη διάρκεια των τεστ, οι οδηγοί άλλαξαν λωρίδα 70 φορές μέσα σε 20 λεπτά κατά μέσο όρο. Αυτός ο αριθμός διπλασιάστηκε όταν οι οδηγοί άκουγαν στο αυτοκίνητο ροκ μουσική, η οποία τους έκανε επίσης να οδηγούν πιο γρήγορα, αυξάνοντας την ταχύτητα του οχήματος και ξεπερνώντας το όριο κατά 5 μίλια/ώρα.

Από όλα συνολικά τα τραγούδια που άκουσαν οι οδηγοί κατά τη διάρκεια της έρευνας, προέκυψε η πιο επικίνδυνη και η πιο ασφαλής πεντάδα τραγουδιών στην οδήγηση..

Το επικίνδυνο Top 5 τραγουδιών για έναν οδηγό είναι:

1. American Idiot – Green Day

2. Party in the U.S.A – Μάιλι Σάιρους

3. Mr. Brightside – The Killers

4. Don’t Let Me Down – The Chainsmokers

5. Born to Run – Μπρους Σπρίνγκστιν

Στον αντίποδα, το πιο ασφαλές Top 5 τραγουδιών για οδήγηση είναι:

1. Stairway to Heaven – Led Zeppelin

2. Under the Bridge – Red Hot Chili Peppers

3. God’s Plan - Drake

4. Africa – Toto

5. Location – Khalid

Από την παραπάνω έρευνα προκύπτει επίσης ότι δεν είναι μόνο το τέμπο και η ενέργεια ενός τραγουδιού που μπορεί να επηρεάσει την οδήγηση, αλλά και η ένταση του ήχου, που θεωρείται ότι αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς και το χρόνο αντίδρασης του οδηγού.

Την επόμενη φορά που θα πατήσετε το play στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου σας πρέπει να σκεφτείτε πολύ καλά την επιδρασή που θα έχει στον τρόπο που θα οδηγείτε, καταλήγει η έρευνα.