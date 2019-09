ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Florence & The Machine μάγεψαν το κατάμεστο Ηρώδειο στην πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας, το βράδυ της Πέμπτης 19 Σεπτεμβρίου.

Η Florence έκανε την εμφάνισή της στη σκηνή λίγο μετά τις 9 το βράδυ ξυπόλητη, φορώντας -όπως πάντα- ένα αέρινο φόρεμα που την έκανε να μοιάζει με Νύμφη που ξεπήδησε από την ελληνική μυθολογία.

Αφού εξέφρασε τη χαρά της για τη συναυλία της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ηρώδειο, έναν χώρο που σημαίνει πολλά για εκείνη, η Florence χόρεψε, κατέβηκε από τη σκηνή πλησιάζοντας τις κερκίδες και με την απίστευτη φωνή της καθήλωσε για μιάμιση ώρα τους 5.000 θαυμαστές της.

Στη συλλογή φωτογραφιών που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα από την πρώτη εμφάνιση των Florence & The Machine στο Ηρώδειο, την Παρασκευή.

Αυτό ήταν το selist συναυλίας στο Ηρώδειο:

Sky Full of Song

June (Acoustic)

Patricia

How Big, How Blue, How Beautiful

Queen of Peace

Hunger

Ship to Wreck

Jenny of Oldstones

Dog Days Are Over

100 Years

Cosmic Love

Delilah

What Kind of Man

Encore:

No Choir

Big God

Shake It Out

Οι επόμενες δυο sold out συναυλίες των Florence & The Machine στην Ελλάδα είναι το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλατσίου και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Φωτογραφίες: Βίλλυ Λεβεντάκη