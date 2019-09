ΜΟΥΣΙΚΗ

To ντουέτο έκπληξη των Μπιγιόνσε και Αντέλ θα περιλαμβάνεται στο νέο δίσκο των OneRepublic.

Μπιγιονσε και Αντέλ, οι δυο από τις καλύτερες φωνές της σύγχρονης ποπ, επιτέλους συνεργάζονται σε ένα ντουέτο που συμπεριλαμβάνεται στο επερχόμενο νέο άλμπουμ των OneRepublic.

Την αποκάλυψη έκανε ο frontman του συγκροτήματος, Ράιαν Τέντλερ σε συνέντευξη που έδωσε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Global Citizen το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους για το νέο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο «Human» που θα κυκλοφορήσει το 2020 αποκάλυψε ότι επίσης περιλαμβάνει μια συνεργασία έκπληξη, αυτή της Μπιγιόνσε με την Αντέλ τις οποίες συνοδεύει ο Κρις Μάρτιν των Coldplay στο πιάνο. Αυτή ήταν και η μοναδική, αλλά σημαντική πληροφορία που έδωσε ο τραγουδιστής για τη μεγάλη συνεργασία χωρίς να θέλει να πει κάτι περισσότερο.

Σημειώνεται ότι αυτή θα είναι η πρώτη συνεργασία ανάμεσα στις δυο ντίβες της ποπ. Ωστόσο, η Μπιγιόνσε έχει συνεργαστεί ξανά με τον Μάρτιν των Coldplay στο κομμάτι «Hymn For The Weekend» που βρίσκεται μέσα στο 7ο στούντιο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο «A Head Full of Dreams».