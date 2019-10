ΜΟΥΣΙΚΗ

Μια διαπολιτισμική συνάντηση που στοχεύει στη σύνδεση ανάμεσα στο ελληνικό ηχόχρωμα, τον παραδοσιακό / μεσόγειο ήχο και τη σύγχρονη μουσική, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα στοιχεία από την αρχαιοελληνική γραφή μέσα από τα φωνητικά θραύσματα και βοκαλιστικά σπαράγματα.

Στη σύμπραξη της ΣΟΔΘ με το κουιντέτο της ελληνο-γερμανικής αυτής συνεργασίας, τα θέματα εμβαπτίζονται στο σύγχρονο ηχοχρωματικό τοπίο διαμέσου της τζαζ, του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού και των διαπολιτιστικών επιρροών και ηχοχρωμάτων των διεθνών μουσικών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Goethe – Institut

Συντελεστές :

NATASSA MARE QUINTET:

Νατάσσα Μάρε Μουμτζίδου, τραγούδι

Wolfgang Fuhr, σαξόφωνο

Φίλιππος Κωσταβέλης, πιάνο

Γιώργος Σμυρνής, κοντραμπάσο

Hans Fickelscher, κρουστά

Ενορχηστρώσεις: Έφη Ράτσου

Μουσική διεύθυνση: Χάρης Ηλιάδης

Το Νatassa Mare Quintet – ελληνογερμανικής σύμπραξης – απαρτίζεται από τους διεθνείς μουσικούς Νατάσσα Μάρε Μουμτζίδου, Hans Fickelscher, Φίλιππο Κωσταβέλη, Wolfgang Fuhr και Γιώργο Σμυρνή. Το πεδίο του σχήματος επικεντρώνεται στην απόδοση της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής όπως αναπτύσσεται μέσα από το πρίσμα της free jazz και της σύγχρονης αυτοσχεδιαστικής τέχνης, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα στοιχεία από την αρχαιοελληνική γραφή μέσα από τα φωνητικά θραύσματα και βοκαλιστικά σπαράγματα.

Η ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αυτή σύμπραξη επισφραγίζει τη δημιουργία μίας μοναδικής γέφυρας! Τα θέματα εμβαπτίζονται στο σύγχρονο ηχοχρωματικό τοπίο διαμέσου της τζαζ, του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού και των διαπολιτιστικών επιρροών και ηχοχρωμάτων των διεθνών μουσικών.

Οι μουσικές διαπολιτισμικές τους συναντήσεις έχουν λάβει την ενθουσιώδη υποδοχή του κουιντέτου από το γερμανικό κοινό όπου παρουσιάστηκε εκ πρώτης στο Theaterhaus της Στουτγάρδης και σε συνέχεια σε μία αποθεωτική δεύτερη συνάντηση στο πλαίσιο του Europäischer Kultursommer, Fellbach, καθώς και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ως συμπαραγωγή του ΜΜΘ και του Ινστιτούτου Goethe.

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΑΡΕ ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ – Τραγούδι

Η ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΑΡΕ ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό με συμμετοχές σε σημαντικές διοργανώσεις και φεστιβάλ (30th ISME, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Women Creators of the Two Seas by Unesco, European Worldwide Festival, Gaia Festival, Sur les chemins d’ Oxor, Cont. Artists / Holland, Grand Festival de multilinguisme, Europäischer Kultursommer Fellbach, Stuttgart etc) και συνεργασίες με το Mέγαρο Μουσικής Θεσ/νίκης, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Πολεμικό Μουσείο, Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, Goethe Institut, Κέντρο Ιστορίας, Institut Francais, Υπουργεία Μακεδονίας/Θράκης, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, τις Προξενικές Αρχές, το Ίδρυμα Μελετών Μητέρας, τη Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., την Κρατική Τηλεόραση κ.α.. Με προσωπική δισκογραφία και διεθνείς συνεργασίες (KSYMEnsemble / Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας Αθηνών – Ιάννη Ξενάκη, Νίκος Χαριζάνος | Medea, ISME International Society for Music Education, JFK | International Jazz Festival, Αpopsis Trio, Marcantonio Lunardi, Jason Carter, Νίκος Τουλιάτος, Eric Lemieux, Wolfgang Fuhr, Hans Fickelscher, Tάνια Γιαννούλη κα) ασχολείται με τη σύγχρονη μουσική και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Ιδρυτικό μέλος του διεθνούς φορέα Interaction International Adelphopoiisi (Διεθνής Διάδραση – Αδελφοποίηση), βρίσκεται σε συνεργασία με διεθνείς, μεγάλου βεληνεκούς οργανισμούς όπως οι UNESCO, FIJET, OMJET, εργάζεται ως παραγωγός του ραδιοφώνου και κατέχει τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της συνΑνθρωπίας StarClassic Radio.

WOLFGANG FUHR – Τενόρο σαξόφωνο

Μέσω του μοναδικού του μουσικού ύφους, ο WOLFGANG FUHR υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της ισχυρής ηχητικής παρουσίας του σαξοφώνου στο χώρο της Jazz. Η έκταση του εκφραστικού του πεδίου φαντάζει εξίσου απεριόριστη με την παλέτα του από περισσότερο εκλεπτυσμένους ήχους. Ο Τύπος χαρακτηρίζει τον ήχο του Wolfgang “βρώμικο και φανταστικό” ή ως “ζεστό και γήινο”. Με τα CD’s του, έχει εντυπωσιακά καταγράψει την ικανότητά του να εσωτερικοποιεί την αμερικανική τζαζ χωρίς να παρακάμπτει το ευρωπαϊκό ιδίωμα. Γεννημένος το 1966 στο νότο της Γερμανίας, μεγάλωσε στη Βόννη, σπούδασε και αποφοίτησε από το Μουσικό Πανεπιστήμιο της Κολωνίας. Από τότε έχει εργαστεί ως ανεξάρτητος μουσικός και συνθέτης. Έχει ηχογραφήσει μία μεγάλη σειρά από CD’s και συμμετάσχει σε μεγάλα jazz-festivals (Berlin, Krakau, Lisbon, Maastricht κα). Συνεργάστηκε σε παραγωγές για τους μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Γερμανίας DLF and WDR με θρύλους της jazz όπως οι Lee Konitz και Joe Gallardo καθώς και με μουσικούς από διάφορες χώρες της Ευρώπης (a.o. “best Portuguese Jazz-CD” with Pedro Madaleno Group).

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ – Πιάνο

O ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές στο πιάνο στην ηλικία των επτά. Μελέτησε κλασσικό πιάνο και αρμονία στην Θεσσαλονίκη και συνέχισε τις σπουδές του στο κλασσικό πιάνο και την μουσική εκπαίδευση στο HfM Hanns Eisler, Berlin όπου διέμενε για έντεκα χρόνια. Το 2007 επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη εργαζόμενος επαγγελματικά και συνεργαζομενος με μεγάλους μουσικούς της jazz όπως οι ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΑΡΕ ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΛΛΑΙΟΥ, ΛΑΚΗΣ ΤΖΗΜΚΑΣ, AROMA CARIBE, ΧΑΡΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ κα. Ο κύριος τομέας ενασχόλησής του είναι η jazz και αυτοσχεδιαστική μουσική. Έχει ηχογραφήσει για πολλούς καλλιτέχνες, συμμετείχε σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στην Ελλάδα και έχει συνθέσει μουσική για σύγχρονο χορό και το θέατρο.

HANS FICKELSCHER – Κρουστά

Ο HANS FICKELSCHER είναι γνωστός ως ένας από τους καλύτερους jazz drummers στον Γερμανικό Νότο. Πέρα από τη συμμετοχή του σε ποικίλα μουσικά σχήματα, ηγείται των δικών του projects και παίζει σε πολλές χώρες του κόσμου: Germany, Switzerland, Italy, France, USA, Great Britain, Korea, Spain, Russia, Austria and Indonesia – με εξαίρετους μουσικούς της jazz όπως οι Maria João (Portugal), Fred Frith (GB), Jim McNeely (USA), Tony Lakatos (Hungary) Adrian Mears (Australia), Greetje Bijma (NL) or Jasper van’t Hof (NL). Πέρα από την ενασχόλησή του με τα διαφορετικά είδη της jazz, o Hans τρέφει ένα βαθύ ενδιαφέρον για τη μουσική της Βραζιλίας και τα διαφορετικά είδη κρουστών. Είναι επίσης γνωστός ως ένας χαρισματικός συνθέτης και ενορχηστρωτής. Στην καριέρα του κέρδισε μία σειρά από διεθνείς μουσικούς διαγωνισμούς και υποτροφίες. Έχει ηχογραφήσει και συμπράξει με τους: Maria Joao (Portugal), Jasper van’t Hof (NL), Fred Frith (GB), Herbert Joos, Νatassa Mare Moumtzidou (GR), Claus Stötter (NDR Radio-Bigband), Chicago “Beau“ Beauchamps (USA), Han Bennink (NL) Mike Svoboda (USA), Jim McNeely (USA), Greetje Bijma (NL), Tony Lakatos (H/GER), Luis Perdomo (Venezuela/USA), Jon Johannson (SWE), Peggy Stern (USA), Bobby Burgess (USA/GER), Mike Hennesey (GB/GER), Bryan Steele (USA), Louis Steward (GB), Kim Chong (Korea), Olivier KerOurio (F), Danilo Moccia (CH), Lorenzo Petrocca (I/GER), Rolf Römer (WDR Radio-Bigband), Olaf Polziehn, Karoline Höfler, Sebastian Studnitzky, Mini Schulz, Lilly Thornton (USA/CH), Andi Maile, Ekkehard Roessle, Peter Lehel, Peter Fulda, Jochen Feucht, Nikola Lutz, Oskar Klein, Ull Möck, Steffen Weber, Rainer Tempel, Veit Huebner, Günter Bollmann (HR Radio-Bigband), Axel Schlosser (HR Radio-Bigband), Martin Zenker, Martin Schrack,…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – Κοντραμπάσσο

O ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές ως κλασσικός κιθαρίστας στην ηλικία των δώδεκα. Στα δεκαέξι του χρόνια ήρθε σε επαφή με τον κόσμο της jazz και τα συγγενικά της μουσικά είδη όπως η latin / funk / soul κα. καθώς επίσης με το ηλεκτρικό μπάσο και το κοντραμπάσο τα οποία αποτέλεσαν στο εξής και τα κύρια όργανα ενασχόλησής του σε επαγγελματική βάση. Παράλληλα με τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μελέτησε επίσης drums στη Σχολή AGOSTINI, εργαζόμενος ταυτόχρονα και ως drummer σε μερικές από τις πιο γνωστές jazz σκηνές της Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον του να εξερευνήσει περαιτέρω την πολυ-οργανικότητα τον οδήγησε να μελετήσει κλασσικό και jazz πιάνο καθώς και σαξόφωνο κοντά στους Γρηγόρης Σημαδόπουλος και Δημήτρης Καραγάνης. Για περισσότερο από 20 χρόνια αποτελεί έναν από τους πλέον δραστήριους μουσικούς στην Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Ελλάδα συμμετέχοντας σε συναυλίες στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, σε σημαντικά φεστιβάλ και χώρους όπως τα ΔΗΜΗΤΡΙΑ, το ΜΕΓΑΡΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, το SAARBRUCKEN / Germany κα. με μερικούς από τους σπουδαιότερους έλληνες καλλιτέχνες προερχόμενοι από διαφορετικά μουσικά είδη όπως οι ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ, ΛΙΖΕΤΑ ΚΑΛΙΜΕΡΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ANTAMA κα. Εμπνεόμενος δε, πάντοτε από την ιδιαίτερή του προτίμηση στη jazz μουσική και τα συγγενικά της είδη έχει συνεργαστεί με σημαντικούς έλληνες και διεθνείς μουσικούς όπως οι: NATASSA MARE MOUMTZIDOU, HARRIS IOANNOY, HANS FICKELSCHER, WOLFGANG FUHR, OLEG CHALY, PETER SALZEV, KOSTAS MAGGINAS, AROMA CARIBE etc …

ΕΦΗ ΡΑΤΣΟΥ – Συνθέτης (Ενορχηστρώσεις)

Ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι Υποψήφια Διδάκτορας της Κατεύθυνσης Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Middlesex, στο Λονδίνο, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Μακεδονικού Ωδείου. Γράφει μουσική για το Θέατρο από το 1998 και τα τελευταία χρόνια για τoν Κινηματογράφο. Επίσης, έχει συνθέσει έναν αριθμό έργων για οργανικά σύνολα. Το 2012 κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρία ‘Polytropon΄ η δουλειά της με τον τίτλο ‘Twins’. Πρόκειται για μια συλλογή μουσικής με κομμάτια γραμμένα για το Θέατρο και για ταινίες μικρού μήκους. Το 2017, συμμετείχε με το κομμάτι της Notorious στη συλλογή που κυκλοφόρησε η FM Records για τα 30 της χρόνια, 30 Χρόνια/30 Έλληνες Συνθέτες. To 2019 κυκλοφόρησε, από την ίδια εταιρεία, η μουσική της για την ταινία ‘Πολιορκία’ του Βασίλη Τσικάρα. Έχει συμμετάσχει σε 4 διεθνή φεστιβάλ και έχει εκδώσει 1 cd για το παιδικό θέατρο με τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τον τίτλο ‘Η χώρα των παγωτών’ (2003) σε κείμενα Αφρούλης Μπέρσου. Το 2008 η μουσική της για το έργο ‘Μήδεια’ του Ευριπίδη παρουσιάστηκε από την Ορχήστρα της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας στη Αίγυπτο, στα πλαίσια των εγκαινίων της έδρας Ελληνιστικών Σπουδών. Το 2011 απέσπασε το βράβείο ‘καλύτερης πρωτότυπης μουσικής’ για την ταινία μικρού μήκους ‘Φρυκτωρία’ του Βασίλη Τσικάρα, στο φεστιβάλ ‘Σκηνοθέτες σήμερα και αύριο’. Έργα της έχουν εκτελεστεί από διακεκριμένους μουσικούς σε συναυλίες σύγχρονης μουσικής. Είναι υπεύθυνη σπουδών της σχολής Πολιτισμού και Επικοινωνίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου της Θεσσαλονίκης.

Χάρης Ηλιάδης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1972. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής και Δραματικής Τέχνης Mozarteum στο Salzburg της Αυστρίας με τους Michael Gielen και Dennis Russell Davies, από όπου αποφοίτησε με το δίπλωμα μαέστρου και τον ακαδημαϊκό τίτλο Magister Artium το 1997. Το 1994 έλαβε μέρος ως ενεργό μέλος στο σεμινάριο μαέστρων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Debrecen Ουγγαρίας, όπου τιμήθηκε με το “Βραβείο Προωθήσεως Νέων Μαέστρων”, στο οποίο περιελήφθη μία πρόσκληση για μία συναυλία. Από το 2001 εμφανίζεται τακτικά στο Φεστιβάλ των “Δημητρίων” της Θεσσαλονίκης, την εναρκτήρια συναυλία του οποίου έχει διευθύνει το 2006, το 2007 και το 2010. Ως φιλοξενούμενος μαέστρος έχει επίσης συμπράξει με ορχήστρες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σολίστ όπως οι: Cheryll Studer, Paul Badura – Skoda, Δημήτρης Σγούρος, Κώστας Κoτσιώλης κ.ά. Από τον Ιούνιο του 2001 κατέχει τη θέση του αρχιμουσικού της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκτός από τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό της ορχήστρας, έχει οργανώσει και εμφανίσεις της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Τον Φεβρουάριο του 2007 διηύθυνε με μεγάλη επιτυχία την οπερέτα του J. Strauss, Die Fledermaus, στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (παραγωγή της Όπερας Θεσσαλονίκης, παράσταση χωρίς δοκιμή). Τον Αύγουστο του 2009 βραβεύτηκε με το 1ο Βραβείο της Συμφωνικής Ορχήστρας “Duna” στη Βουδαπέστη, όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του τον Νοέμβριο του 2009.

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Σ.Ο.Δ.Θ. ιδρύθηκε το 1987. Πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας διετέλεσε ο Κοσμάς Γαλιλαίας. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τον συντονισμό της ορχήστρας ανέλαβαν στη συνέχεια οι αρχιμουσικοί Δημήτρης Αγραφιώτης και Βύρων Φιδετζής και ο τσελίστας Χρήστος Γρίμπας. Αποτελείται από καταξιωμένους μουσικούς και συμμετέχει δυναμικά στα μουσικά δρώμενα της πόλης με εκπαιδευτικές συναυλίες, διεθνείς διαγωνισμούς, συμπαραγωγές με άλλους φορείς και ορχήστρες, σε φεστιβάλ, με συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Σε όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της, είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει μεγάλους σολίστες και μαέστρους όπως οι: Δ. Σγούρος, Γ. Δεμερτζής, Λ. Καβάκος, Μ. Τιρίμος, Γ. Βακαρέλης, Γ. Λαζαρίδης, Σ. Κατσαρής, V. Repin, I. Oistrach κ. ά. Έχει εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Θέατρο Λυκαβηττού, καθώς και σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα (Βέροια, Λάρισα, Νάουσα, Μεσολόγγι, Δράμα, Ηγουμενίτσα, Καβάλα, Σέρρες, Βόλο, Πρέβεζα, Καστοριά, Κέρκυρα κ.ά.) και στο εξωτερικό, όπως στο Αρχαίο Θέατρο της Εφέσου και στην Κύπρο. Έχει συμπράξει σε πολλές παραστάσεις όπερας και μπαλέτου. Έχει ηχογραφήσει τις Τέσσερις Εποχές του A. Vivaldi με σολίστ τον Λ. Καβάκο και μαέστρο τον Κοσμά Γαλιλαία και την Δημιουργία του J. Haydn υπό την διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή το 2000. Από το 2001 μέχρι και σήμερα την θέση του μόνιμου αρχιμουσικού έχει ο Χάρης Ηλιάδης. Τον καλλιτεχνικό συντονισμό της ορχήστρας έχει αναλάβει από τον Απρίλιο του 2018 η αρχιμουσικός Λίζα Ξανθοπούλου.