Η Lady Gaga έπεσε άσχημα από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της τελευταίας της συναυλίας στο Λας Βέγκας. Συγκεκριμένα η τραγουδίστρια έπεσε από τα χέρια ενός θαυμαστή που την κουβαλούσε στην αγκαλιά του.

Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ όταν η Lady Gaga κάλεσε έναν θαυμαστή της, τον Τζακ, να ανέβει μαζί της στη σκηνή. Μόλις εκείνος ανέβηκε και ενώ βρισκόταν ακόμα στην άκρη της σκηνής η Gaga πήδηξε στην αγκαλιά του νεαρού. Εκείνος προσπάθησε να χορέψει κρατώντας την, όμως λίγο το βάρος της Gaga, λίγο ότι ο Τζακ έχασε την ισορροπία του, τελικά βρέθηκαν και οι δυο κάτω από τη σκηνή με τον νεαρό να προσγειώνεται πάνω στην τραγουδίστρια.

Το συμβάν βιντεοσκοπήθηκε από το κοινό που παρακολουθούσε το σόου και μπορείτε να δείτε την επική τούμπα αμέσως παρακάτω.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl

Για την ιστορία, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας από τους δυο ενώ η Gaga διαβεβαίωσε το κοινό ότι είναι εντάξει «Όλα είναι εντάξει. Το μόνο που δεν είναι εντάξει είναι ότι χρειάζομαι σκαλιά για να ανέβω και πάλι πάνω στη σκηνή».

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο Τζακ ξέσπασε σε κλάματα μετά το ατύχημα ενώ η Gaga τον κάλεσε και πάλι στη σκηνή λέγοντάς του αστειευόμενη «Υποθέτω ότι μετά από αυτό πρέπει να πιούμε ένα τσάι μαζί». Παράλληλα προσπάθησε να τον παρηγορήσει λέγοντας «Μην ανησυχείς, όλα είναι καλά, δεν έφταιγες εσύ. Μπορείς να μου υποσχεθείς κάτι; Μπορείς να συγχωρήσεις τον εαυτό σου τώρα για αυτό που συνέβη;». Χωρίς να χάσει το χιούμορ της είπε ακόμα «Ξέρεις τι κάναμε; Πέσαμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, Τζακ. Είμαστε σαν τον Τζακ και τη Ρόουζ στον Τιτανικό».

"I think that's amazing! 11 years and we fucking love each other so much that we fell off the damn stage ... we're like Rose and Jack from Titanic" - Lady Gaga ❤️ #ENIGMA pic.twitter.com/gc3X1d4I4X

— ✨ Ryan | Lady Gaga 🏳️‍🌈 (@ryanleejohnson) 18 Οκτωβρίου 2019