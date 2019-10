ΜΟΥΣΙΚΗ

Αυτοκινητόδρομος στην Αυστραλία θα κλείσει για τις ανάγκες συναυλίας αφιερωμένης στους AC/DC.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για την επέτειο των 40 χρόνων από το θάνατο του τραγουδιστή του γκρουπ, Μπον Σκοτ.

Συγκεκριμένα, 10 χιλιόμετρα του Canning Highway, ανάμεσα στη Canning Bridge και Fremantle, διαδρομή που χρησιμοποιούσε συχνά ο Σκοτ για να πάει από το σπίτι του στο ξενοδοχείο Raffles, όπου σύχναζε, θα κλείσουν για 8 ώρες την 1η Μαρτίου 2020 για την πραγματοποίηση της συναυλίας.

Στη μεγαλύτερη σκηνή που έχει στηθεί ποτέ και αποτελεί μέρος του Perth Festival, θα ανέβουν 8 γκροπυ, μεταξύ αυτών οι Amyl and the Sniffers και Shonen Knife οι τα οποία θα παίξουν τραγούδια των AC/DC.

Τα 10 αυτά χιλιόμετρα είναι η πραγματική High Way To Hell, που ενέπνευσε το εμβληματικό τραγούδι των Αυστραλών ρόκερ, καθώς εκεί έχουν συμβεί δεκάδες θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα.

Η συναυλία θα παραπέμπει στο βιντεοκλίπ «It’s A Long Way To The Top» στο οποίο τα μέλη των AC/DC εμφανίζονταν να παίζουν στο πίσω μέρος ενός φορτηγού εν κινήσει στους δρόμους της Μελβούρνης.

Από τις τέσσερις λωρίδες του αυτοκινητόδρομου οι δύο θα καταληφθούν από τις νταλίκες πάνω στις οποίες θα δίνεται η συναυλία και στις άλλες δύο θα βρίσκονται οι θεατές της.

Στο μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, όπου θα εξελιχθούν παράλληλες εκδηλώσεις, ενώ θα υπάρχουν και χώροι για φαγητό.