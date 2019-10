ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Dimitri Vegas & Like Mike κέρδισαν στη φετινή ψηφοφορία του DJ Mag για τους 100 κορυφαίους DJs, Top 100 DJs.

Tο δίδυμο της ηλεκτρονικής μουσικής επιστρέφει στην κορυφή μετά την προηγούμενη νίκη του το 2015, ανατρέποντας τον τρεις φορές νικητή Martin Garrix.

Οι Dimitri Vegas & Like Mike (Δημήτρης Θηβαίος και Μιχάλης Θηβαίος) είναι ελληνικής καταγωγής αδέλφια Djs της EDM μουσικής, γεννημένοι στο Βέλγιο.

«Αιφνιδιάστηκα με την είδηση ότι είμαστε πάλι Νο 1» δήλωσε ο Dimitri Vegas στο DJ Mag από την Ίμπιζα, όπου μόλις τελείωσε 14 εβδομάδες εμφανίσεων στο Ushuaia με τον αδερφό του, Mike. «Για εμάς ήταν απίστευτο, ήταν μεγάλη έκπληξη, για να είμαι ειλικρινής. Είμαστε πολύ χαρούμενοι» πρόσθεσε.

Το δίδυμο είχε μια άλλη καταπληκτική χρονιά το 2019, με παρά πολλές εμφανίσεις. Παρουσιάζοντας το χαρακτηριστικό τους μίγμα EDM, trap και άλλων ειδών σε τεράστιους χώρους ανά τον κόσμο, ανέφεραν τη Νότια Αμερική ως ιδιαίτερη εμπειρία, με εμφανίσεις σε Φεστιβάλ στη Χιλή και την Αργεντινή.

«Συμμετείχαμε στα Φεστιβάλ Lollapalooza σε Χιλή και Αργεντινή» ανέφερε ο Dimitri Vegas. «Συνηθίσαμε να παίζουμε τόσο πολύ στη Νότια Αμερική, έτσι ώστε ήταν σαν να γυρίζουμε σπίτι. Τον επόμενο χρόνο θα παίξουμε εκεί περισσότερο» πρόσθεσε.

Το δίδυμο αναφέρθηκε επίσης και στις εμφανίσεις στην Ασία και την περιοδεία στην Ευρώπη, ειδικά στην Ίμπιζα, για έναν ξεχωριστό λόγο. Το Ushuaia είναι περίπου ο ίδιος χώρος στο θέρετρο Playa d’en Bossa, στο ξενοδοχείο όπου πριν από 16 χρόνια ο Dimitri Vegas ξεκίνησε ως DJ.

Η ψηφοφορία του DJ Mag για τους Top 100 DJs είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή από ποτέ.

Σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ, 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν τους αγαπημένους τους DJs, δηλαδή 100.000 περισσότεροι από την ψηφοφορία του 2018.

Για άλλη μια φορά, οι Top 100 DJ συνεργάστηκαν με την UNICEF. Χάρη στις ευγενικές δωρεές των ψηφοφόρων και των DJs τα τελευταία τρία χρόνια, συγκεντρώθηκε το ποσό των 112.000 δολαρίων για προγράμματα εμβολιασμού παιδιών της UNICEF.

Το DJ Magazine, ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά ηλεκτρονικής μουσικής ανακοινώνει κάθε χρόνο τη λίστα του για τους 100 Top DJs.

Ακολουθεί η λίστα με τους 100 καλύτερους DJs όπως αναδείχθηκαν μέσα από την ψηφοφορία για το περιοδικό DJ Mag:

100. Solomun

99. Swanky Tunes

98. Florian Picasso

97. Henry PFR

96. D.O.D

95. Sub Zero Project

94. Rave Republic

93. Julian Jordan

92. Daddy’s Groove

91. Paul Kalkbrenner

90. Black Coffee

89. Thomas Gold

88. Solardo

87. Paul van Dyk

86. Marco Carola

85. Boris Brejcha

84. Tom & Collins

83. Vicetone

82. Robin Schulz

81. Deniz Koyu

80. Peggy Gou

79. Andy C

78. Lucas & Steve

77. Yellow Claw

76. Cedric Gervais

75. Warface

74. Charlotte De Witte

73. Carl Nunes

72. Carta

71. deadmau5

70. 3 Are Legend

69. Miss K8

68. Da Tweekaz

67. Diplo

66. Richie Hawtin

65. Deorro

64. Illenium

63. FISHER

62. Breathe Carolina

61. Alesso

60. Nina Kraviz

59. Ferry Corsten

58. Steve Angello

57. Will Sparks

56. Yves V

55. Diego Miranda

54. Mike Williams

53. Claptone

52. Kygo

51. MATTN

50. Zedd

49. Mariana Bo

48. Adam Beyer

47. Vintage Culture

46. Cat Dealers

45. Martin Jensen

44. Alison Wonderland

43. Tujamo

42. Swedish House Mafia

41. Danny Avila

40. Kura

39. ATB

38. Wolfpack

37. Nicky Romero

36. Blasterjaxx

35. Carl Cox

34. Bassjackers

33. Angerfist

32. Ummet Ozcan

31. Vini Vici

30. Fedde Le Grand

29. Headhunterz

28. VINAI

27. Alan Walker

26. The Chainsmokers

25. QUINTINO

24. Nervo

23. DVBBS

22. Above & Beyond

21. Skrillex

20. Lost Frequencies

19. Calvin Harris

18. W&W

17. Eric Prydz

16. DJ Snake

15. KSHMR

14. R3HAB

13. Timmy Trumpet

12. Hardwell

11. Alok

10. Steve Aoki

9. Afrojack

8. Tiësto

7. Oliver Heldens

6. Don Diablo

5. Marshmello

4. Armin van Buuren

3. David Guetta

2. Martin Garrix

1. Dimitri Vegas & Like Mike