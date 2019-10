ΜΟΥΣΙΚΗ

Μια λίστα που ανακοινώνει τους 50 χειρότερους ράπερ στην παγκόσμια μουσική σκηνή, τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral στα social media.

Στη λίστα με τα χειρότερα ραπ ονόματα συναντάμε αυτά των Iggy Azalea, Earl Sweatshirt, Ludacris ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Magoo από το δίδυμο Timbaland & Magoo που έγιναν γνωστοί στα τέλη της δεκαετίας του ‘90. Μάλιστα το ντεμπούτο άλμπουμ του σχήματος είχε γίνει πλατινένιο ενώ ο Magoo συμμετείχε στο χιτ «Up Jumps Da Boogie’» με τους Timbaland, Missy Elliott και Aaliyah.

Στην πρώτη δεκάδα των χειρότερων ράπερ βρίσκονται ακόμα οι Blueface, Lil Yachty, Stunna 4 Vegas, Slikk the Shocker, Jojo Simmons, G Herbo, 50 Tyson, Lil B και Ι-20.

Αρκετοί χρήστες των social media με αναρτήσεις τους εξέφρασαν την αντίθεσή τους σημειώνοντας ότι αρκετά από τα ονόματα άδικα βρίσκονται ανάμεσα στους 50 χειρότερους ράπερ.

Δείτε ποιοι απαρτίζουν το χειρότερο Τορ 50 της ραπ μουσικής:

και οι αντιρρήσεις...

That 50 worst rappers list is more trash than the 50 best rapper list. lol Lil b, OJ, Chief Keef, Herbo, Carti, Birdman (he’s grown on me), Shawty Lo, Cassidy, Carti, Plies, Bow Wow, Luda, Slim Jimxi (better than sway lee), Earl are names that shouldnt even be close to this list — Trapphone. (@Akaliltrapphone) 22 Οκτωβρίου 2019

If you make a "50 worst rappers of all time" list and include Ludacris, I will believe literally nothing you say. You could say, "I have a cranium" and I'll be like, "send me a pic, Sleepy Hollow." — Violet Gray (@VioletSilver) 22 Οκτωβρίου 2019

I know these fuck niggaz don't got Lil Yachty & Lil B up there with Ron Artest and 50 Tyson. WEBBIE? EARL SWEATSHIRT? GUDDA FUCKING GUDDA? FROM YOUNG MONEY? On the top 50 WORST RAPPERS LIST? Who made this? I just wanna talk pic.twitter.com/cnrheBrOs8 — OUW Fooly the Weeb God クリッサ lil Handicap 🤙 (@ChrissaSJE) 21 Οκτωβρίου 2019

Someone made a Top 50 Worst Rappers. Thoughts? pic.twitter.com/mR08mXe3Be — DatPiff (@DatPiff) 21 Οκτωβρίου 2019

Somebody made a 50 Worst Rappers & at this point y’all just disrespectful ......most of these artist have platinum records and sell out shows pic.twitter.com/qS3GqlChW9 — PeaceLove&MumboSauce (@igotit4free) 21 Οκτωβρίου 2019