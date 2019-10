ΜΟΥΣΙΚΗ

Μια έκπληξη επιφύλασσαν οι Guns N' Roses στο κοινό που βρέθηκε στη συναυλία τους στην Οκλαχόμα το βράδυ της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου.

Το συγκρότημα ξεσήκωσε το κοινό παίζοντας live το κομμάτι «Dead Horse» έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια.

Σύμφωνα με το setlist.fm η τελευταία φορά που οι Guns N' Roses έπαιξαν το τραγούδι ζωντανά ήταν στη συναυλία τους στο Μπουένος Άιρες στις 17 Ιουλίου του 1993.

Θυμίζουμε ότι το τραγούδι βρίσκεται στο άλμπουμ του 1991 «Use Your Illusion I».

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το γκρουπ κάνει την έκπληξη με τραγούδια που για δεκαετίες έχει να παίξει επί σκηνής. Πριν από μερικές εβδομάδες οι Guns N' Roses θυμήθηκαν το «Locomotive» το οποίο έχουν να παίξουν live από το 1992.

Θυμίζουμε ότι η μπάντα συνεχίζει την περιοδεία της Not In This Lifetime κατά την οποία κάνει μια στάση και στο Voodoo Festival.