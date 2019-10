Με μπλουζάκι που έγραφε «Fuck the Guardian» εμφανίστηκε ο Morrissey στη συναυλία που έδωσε το Σάββατο στο Ηοllywood Bowl στο Λος Άντζελες.

Ο πρώην frontman των Smiths συνεχίζει την κόντρα με την εφημερίδα Guardian η οποία του έχει ασκήσει σκληρή κριτική για τη στήριξή του στο ακροδεξιό βρετανικό κόμμα For Britain.

The most depressing aspect of my musical fandom has been the slow realisation that someone I thought was clever - so clever - has all the smarts of a cement mixer pic.twitter.com/HDSD3FZIXX

— james (@jamesjammcmahon) October 27, 2019