Χώρο στο ράφι της για ένα πολύ σημαντικό μουσικό βραβείο, αναμένεται να κάνει η Τέιλορ Σουίφτ.

Η ποπ σταρ θα τιμηθεί με το βραβείο «Καλλιτέχνης της Δεκαετίας» στα American Music Awards 2019 τα οποία θα μεταδοθούν από το ABC στις 24 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Σουίφτ θα κάνει μια φαντασμαγορική εμφάνιση ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της.

Φέτος το όνομα της Σουίφτ φιγουράρει σε πέντε κατηγορίες: «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», «Αγαπημένο Music Video» (με το «You Need To Calm Down»), «Αγαπημένη Τραγουδίστρια – Pop/Rock», «Αγαπημένο Άλμπουμ – Pop/Rock» (με το «Lover») και «Αγαπημένος Καλλιτέχνης – Adult».

Αξίζει να σημειωθεί ό η Τέιλορ Σουίφτ είναι η τραγουδίστρια που έχει αποσπάσει τα περισσότερα βραβεία, 24 μέχρι στιγμής, στα χρόνια της διοργάνωσης, όπως και τα περισσότερα βραβεία στα American Music Awards αυτήν τη δεκαετία.

She's won more #AMAs than anyone this decade...

She's a five-time 2019 #AMAs nominee...

AND she's performing at this year's #AMAs LIVE on Nov. 24...@taylorswift13 is our ARTIST OF THE DECADE! 💘🦋✨ pic.twitter.com/WdAPBp4JYU

— American Music Awards (@AMAs) October 30, 2019