Ο Μπρους Ντίκινσον έρχεται στο θέατρο Παλλάς για να παρουσιάσει την αυτοβιογραφία του «What Does This Button Do?» σε ένα μοναδικό σόου.

Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, ο Μπρους Ντίκινσον έρχεται στη σκηνή του Παλλάς για να παρουσιάσει την αυτοβιογραφία του σε ένα μοναδικό one man show

Το «What Does This Button Do? - An Evening with Bruce Dickinson» έχει εξελίχθει σε μία ολοκληρωμένη, αυτούσια παράσταση, θυμίζοντας σε πολλά σημεία stand-up show.

Το σόου είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, με τον Ντίκινσον στο πρώτο να αφηγείται, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό στιγμές της απίστευτης ζωής του και να μοιράζεται με το κοινό ιστορίες και φωτογραφίες που δεν έφτασαν καν στις σελίδες του βιβλίου του, ενώ το δεύτερο μισό είναι αφιερωμένο στο κοινό σε ένα ρυθμικό γύρο ερωταπαντήσεων.

Κοινό και κριτικοί έχουν χαρακτηρίσει την παράταση ως ένα σόου που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Χρήσιμες οδηγίες:

Στο κοινό θα μοιραστούν ειδικές φόρμες προκειμένου να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους στον καλλιτέχνη. Φροντίστε λοιπόν να έχετε μαζί σας στυλό.

Θα υπάρχουν εντός του χώρου ειδικά boxes όπου και θα συλλέγονται οι συμπληρωμένες με τις ερωτήσεις του κοινού φόρμες, καθ’υπόδειξη των ταξιθετών του χώρου. Στο δεύτερο μέρος του σόου o Μπρους Ντίκινσον θα απαντήσει στις πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις των θεατών, όπως τις διαλέξει ο ίδιος από τα ειδικά boxes.

Ο καλλιτέχνης δεν θα υπογράψει βιβλία, δίσκους, αφίσες στο κοινό.

Ο καλλιτέχνης δεν θα φωτογραφηθεί, πριν, μετά ή και κατά τη διάρκεια του show με τους φαν

H παράσταση θα διεξαχθεί στα αγγλικά

Σύνοψη βιβλίου

Ο Ντίκινσον, αποκαλύπτει μέσω της αυτοβιογραφίας του -πάντα με δημιουργικότητα, πάθος και το «ανάρχικό» του χιούμορ - μερικές συναρπαστικές ιστορίες από τη ζωή του, συμπεριλαμβανομένων των τριάντα ετών του με τους Maiden, τη σόλο καριέρα του, την παιδική ηλικία του στο εκκεντρικό βρετανικό σχολικό σύστημα, τις πρώτες του μπάντες, την πατρότητα και την οικογένειά του, την πρόσφατη μάχη του με τον καρκίνο. Τολμηρό, ειλικρινές, έξυπνο και πολύ αστείο, το «What Does This Button Do?» είναι μια ματιά μέσα στη ζωή, την καρδιά και το μυαλό ενός από τους πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους στον κόσμο. ‘Eνα γνήσιο είδωλο της rock.

Το 2017, η αυτοβιογραφία του «What Does This Button Do?», έγινε best-seller στους New York και UK Times ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε σε επιλεγμένες αίθουσες της Βρετανίας, παρουσιάζοντας μέρη του και απαντώντας σε ερωτήσεις των θαυμαστών του.

Πληροφορίες

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:30

Bruce Dickinson on stage - part A: 21:00 - 21:45

Διάλειμμα: 21:45 - 22:00 (15')

Bruce Dickinson on stage - part B: 22:00 - 22:45

Η προπώληση πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά

Σημεία Προπώλησης

www.highpriority.gr

www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό Kέντρο Ticketmaster 210 893 8111

Δίκτυο καταστημάτων Public

* Για αγορές μέσω internet υπάρχει επιβάρυνση 10% στην τιμή του εισιτηρίου

ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ (ΕΞΩΣΤΗΣ) - 39€

ΚΑΤΩ ΔΙΑΖΩΜΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ) - 49€

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΝΩ ΘΕΩΡΙΑ - 75€

VIP - 90€ [SOLD OUT]