ΜΟΥΣΙΚΗ

Το βράδυ της Δευτέρας 4 Νοεμβρίου ο frontman των Iron Maiden, Μπρους Ντίκινσον βρέθηκε στην Αθήνα όπου παρουσίασε την αυτοβιογραφία του «What Does this Button Do?» στο θέατρο Παλλάς.

Όσοι νομίζαμε ότι γνωρίζουμε τον Ντίκινσον και βρεθήκαμε χθες στο Παλλάς, συνειδητοποιήσαμε πόσο βαθιά νυχτωμένοι είμαστε. Καλλιτέχνης, συγγραφέας, πιλότος, ζυθοποιός, ηθοποιός, επιχειρηματίας, ο Ντίκινσον είναι μια χαρισματική, πολυτάλαντη και πάνω από όλα συμπαθής φυσιογνωμία, ακόμα και σε όσους σιχαίνονται τη heavy metal μουσική και το απέδειξε χθες βράδυ και στο ελληνικό κοινό στο επιβλητικό Παλλάς, που «βίωσε» για πρώτη φορά ίσως, μια οπαδική ατμόσφαιρα.

Ακόμα και όταν δεν τραγουδάει και δεν κάνει τις «ταρζανιές» του με τους Maiden, ο Ντίκινσον, γνωρίζει πολύ καλά πώς να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού του επί τρεις σχεδόν ολόκληρες ώρες, δίνοντας ένα πραγματικό ένα one man show που τα είχε όλα: χιούμορ, αποκαλύψεις, γέλιο, ζητωκραυγές, αυτοσχεδιασμούς και καλή επικοινωνία του καλλιτέχνη με το κοινό του που είχε κατακλύσει το θέατρο.

Με το που πάτησε το πόδι του στη σκηνή ο Ντίκινσον, αποθεώθηκε. Ανετος, ντυμένος στα μαύρα, έχοντας μακρύνει τα μαλλιά του ξανά και κρατώντας δυο μπύρες, στάθηκε ολομόναχος σε μια άδεια σκηνή, με μοναδικό ντεκόρ ένα ρολόι και ένα χαλί.

Ευρηματικός και με περίσσεια διάθεση αυτοσαρκασμού ο Ντίκινσον τρόλαρε-και όχι άδικα- τους Έλληνες φαν για την εμμονή τους με το τραγούδι «Alexander the Great», ένα τρολάρισμο που κράτησε μέχρι τέλους, αφηγήθηκε ιστορίες από την παιδική του ηλικία, τις σχολικές φάρσες, την περίοδο με τους Samson, τα πρώτα χρόνια των Maiden, τα φρικτά παντελόνια που φορούσε, το μουστάκι, το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε με τον καρκίνο στη γλώσσα, τη συνάντησή του με τη βασίλισσα Ελισάβετ, ακόμα και το Brexit, για το οποίο ψήφισε υπέρ στο δημοψήφισμα.

Μέσα από τις μιμήσεις και τις αφηγήσεις του και τη συνοδεία φωτογραφικού υλικού στο video-wall, από τη σκηνή του Παλλάς παρέλασαν άνθρωποι που έχει συναντήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του, κάνοντας ένα πραγματικό stand up show, που θα ζήλευαν οι περισσότεροι επίδοξοι comedians του είδους.

Στο ίδιο ευχάριστο και χαλαρό ύφος κύλησε και το δεύτερο μέρος της βραδιάς στη διάρκεια του οποίου ο Ντίκνσον απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού.

Μέσα από αυτές βγήκε η είδηση ότι ο ίδιος βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Roy Z και στα σχέδιά περιλαμβάνεται άλλος ένας σόλο δίσκος όπως επίσης και περιοδεία με το προσωπικό του σχήμα, ενώ αποκάλυψε και την επιθυμία του να παίξει ζωντανά τo «Empire of the clouds» με τη συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας.

Σε ερώτηση θεατή ποιος άλλος μουσικός θα ήθελε να ήταν, απάντησε πως θα ήθελε να ήταν ο Ρίτσι Μπλάκμορ στην περίοδο του «Rising» και παρόλο που δεν είναι φαν της πανκ, του αρέσουν οι Stranglers.

Παρά το γεγονός ότι πλέον αστειεύεται με το πρόβλημα του καρκίνου που πέρασε, ο Ντίκινσον έδωσε ένα σημαντικό μήνυμα ζωής όταν ρωτήθηκε αν φοβήθηκε ποτέ πως θα έχανε τη φωνή του. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να παραμείνει ζωντανός, αυτή ήταν η καλύτερη εκδοχή από κάθε τι άλλο.

Επίσης όσοι ανησυχείτε για το μέλλον των Iron Maiden, ο Ντίκινσον ξεκαθάρισε ότι δεν θα βγουν ποτέ στη σύνταξη.

Ο αξεπέραστος Ντίκινσον, έκλεισε την παρουσίαση του στην Αθήνα με μια καθηλωτική a capella ερμηνεία της εισαγωγής του «Revelations» προτού αποχωρήσει καταχειροκροτούμενος.

At last but not least, σε περίπτωση που τελικά αναρωτιέστε για τον αν θα ακούσουμε ποτέ το «Alexander The Great» η απάντηση δια στόματος Μπρους είναι: κάποια μέρα...μπορεί!