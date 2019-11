H 25η Μαρτίου του 1983 ήταν μια σημαδιακή ημέρα για την ποπ μουσική, καθώς ο Μάικλ Τζάκσον αποκάλυψε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό το περίφημο moonwalk του. Σε μια εκδήλωση για τα 25 χρόνια της δισκογραφικής Motown, τραγούδησε το «Billie Jean» και ξεσήκωσε το κοινό γλιστρώντας προς τα πίσω.

Οι αστραφτερές κάλτσες που φορούσε εκείνη τη βραδιά ο Τζάκσον βγαίνουν online δημοπρασία που οργανώνει το GottaHaveRockandRoll.com στις 13 Νοεμβρίου και εκτιμάται ότι η τιμή τους θα ξεπεράσει το 1 εκατ. δολάρια.

Michael Jackson's Motown 25 socks that were displayed in Frank Dileo's Office are going up for auction :0#mjfam #mjjfam #michaeljackson #kingofpop #thekingofpop #moonwalkers #MJInnocent #mjjinnocent #michaeljacksonseason #motown25 #michaeljacksonrare pic.twitter.com/cEWqf66tV3

— Izzy James (@IsaiahRandall84) 3 Νοεμβρίου 2019