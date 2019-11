Τον τελευταίο καιρό έχει δημιουργηθεί μια έντονη φημολογία για επικείμενο reunion των Smiths. Υπεύθυνο για αυτές τις -ανυπόστατες όπως αποδεικνύεται- φήμες ήταν ένα forum θαυμαστών του συγκροτήματος.

Έτσι, ο Τζόνι Μαρ, πάλαι ποτέ καλλιτεχνικό έτερο ήμισυ του Morrissey, φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.

Αφορμή στάθηκε ένας χρήστης του Twitter ο οποίος ρώτησε ευθέως τον Μαρ αν πρόκειται να επανενωθούν οι Smiths.

Η λακωνική απάντηση του Μαρ ήταν η εξής: «Ο Νάιτζελ Φάρατζ στην κιθάρα», αφήνοντας αιχμές για τις πολιτικές ακροδεξιές πεποιθήσεις του Morrissey. Θυμίζουμε ότι σε παλαιότερη συνέντευξη του το 2016, ο Τζόνι Μαρ είχε ξεκαθαρίσει ότι τα πολιτικά «πιστεύω» του Morrissey αποτελούν έναν ακόμη λόγο για τον οποίο μια επανένωση των Smiths φαντάζει εντελώς απίθανη.

Ere @Johnny_Marr is this crap mate? Need to know pretty sharpish so I can get a loan and sell everything I own to go to every date! Cheers bud, is @jackthesticks gonna replace Mike cause I can’t see @morrisseysolo sharing a stage with him..can you? Thanks mate 😘 pic.twitter.com/NraqL1vbMy

— 𝙽𝙸𝙲𝙺 𝚃𝚄𝙳𝙾𝚁 (@TheRealTudes) 6 Νοεμβρίου 2019