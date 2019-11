ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Σάββατο 6 Ιουνίου, οι φαν της ροκ μουσικής, θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε για ακόμα μια φορά επί ελληνικού εδάφους, τους θρυλικούς Deep Purple.

Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα που πέρσι συμπλήρωσε 50 χρόνια μουσικής πορείας θα δώσει μια μοναδική συναυλία στο Terra Vibe Park, στο πλαίσιο των 25 χρόνων του Rockwave Festival που επιστρέφει στον φεστιβαλικό χάρτη, μετά από διάλειμμα ενός έτους.

Ο καθένας από εμάς έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται και να περιμένει να ακούσει ζωντανά (για πρώτη ή πολλοστή φορά) τα τραγούδια που έχουν καθορίσει το συγκρότημα, τη ροκ μουσική και την καρδιά μας. Γνωστότερων όλων -κατά γενική ομολογία- ακόμα και σε εκείνους που ροκάδες δεν τους λες, είναι το «Smoke on the water» κομμάτι-ύπνος των Purple με μια από τις γνωστότερες εισαγωγές ροκ τραγουδιού που έχουμε ακούσει και γραφτεί ποτέ.

Ποια είναι ομως η ιστορία που κρύβεται πίσω από το πασίγνωστο ροκ τραγούδι το οποίο δεν λείπει από καμία live εμφάνιση του γκρουπ; Θυμηθείτε ή γνωρίστε τη αμέσως παρακάτω και ετοιμαστείτε να πάτε στη συναυλία... διαβασμένοι!

Oι Deep Purple ηχογράφησαν τo «Smoke on the water» στο Μοντρέ της Ελβετίας τον Δεκέμβριο του 1971 και συμπεριλήφθηκε στο στούντιο άλμπουμ «Machine Head» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972.

Το συγκρότημα έφτασε στο Μοντρέ της Ελβετίας στις 6 Δεκεμβρίου του 1971, με το φορτηγό ηχογραφήσεων των Rolling Stones, με σκοπό να ηχογραφήσουν τον επερχόμενο δίσκο τους.

Τα μέλη της μπάντας θα έμεναν σε ένα τοπικό ξενοδοχείο-καζίνο, που ανήκε στον Κλοντ Νομπς. Η διαμονή του συγκροτήματος εκεί, είχε προγραμματιστεί έως τις 21 Δεκεμβρίου και αν όλα πήγαιναν καλά, ο δίσκος θα κυκλοφορούσε γρηγορότερα σε σχέση με την αργοπορημένη κυκλοφορία του «Fireball».

Την πρώτη ημέρα, ο Φρανκ Ζάπα με το συγκρότημα του, Mothers of Invention, έδιναν συναυλία στον χώρο του καζίνο και οι Deep Purple πήγαν να τους ακούσουν. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ένας φανατικός οπαδός του Ζάπα εισέβαλε στο χώρο με ένα όπλο για φωτοβολίδες, ρίχνοντας στην οροφή της αίθουσας, η οποία ήταν φτιαγμένη από μπαμπού. Αποτέλεσμα ήταν η οροφή να τυλιχθεί αμέσως στις φλόγες.

Η αίθουσα εκκενώθηκε αμέσως με ασφάλεια, ωστόσο ο χώρος -μαζί και των προγραμματισμένων ηχογραφήσεων είχε καταστραφεί ολοσχερώς.

Έτσι το πρώτο εκείνο βράδυ, τα μέλη του συγκροτήματος διανυκτέρευσαν στο ξενοδοχείο «The Pavillion», το οποίο όμως, βρισκόταν πολύ κοντά στην πόλη και καθώς οι ηχογραφήσεις γινόταν συνήθως το βράδυ, οι κάτοικοι ενοχλημένοι από το... θόρυβο, κάλεσαν την αστυνομία. Το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ λοιπόν ηχογραφήθηκε επεισοδιακά με τους μεταφορείς να κρατούν αντίσταση στις πόρτες για να μην μπουν οι αστυνομικοί και τους Deep Purple να προσπαθούν να ολοκληρώσουν το πρώτο τους κομμάτι.

Η αρχική αυτή εκτέλεση ονομάστηκε «Title #1» όμως το συγκρότημα αναγκάστηκε να ψάξει για κάποιο άλλο μέρος, που θα διέθετε και χώρο για το φορητό στούντιο, αλλά και θα μπορούσε το συγκρότημα να ηχογραφεί μετά τα μεσάνυχτα, πράγμα που αποδείχτηκε δύσκολο. Αφού έψαξαν στο «Montreaux Palace Hotel» χωρίς επιτυχία, αποφάσισαν να ψάξουν σε άλλες περιοχές εκτός του Μοντρέ. Τελικά, η μπάντα κατέληξε στο θερινό ξενοδοχείο «Grand Hotel», στο οποίο διανυκτέρευσαν. Αφού έκαναν κάποιες τροποποιήσεις στο χώρο, άρχισαν τις ρυθμίσεις των οργάνων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το πρώτο απόγευμα.

Όταν ο μπασίστας Ρότζερ Γκλόβερ ξύπνησε το επόμενο πρωινό και είδε από το παράθυρό του τον καπνό να έχει καλύψει τη λίμνη, τα πρώτα λόγια που αυθόρμητα είπε ήταν «Smoke on the Water». Όταν το είπε στον Ίαν Γκίλαν, τον frontman των Purple, εκείνος το απέρριψε. Όμως ο τίτλος τελικά παρέμεινε και αφού βγήκαν οι στίχοι που περιέγραφαν την περιπέτεια που έζησε το συγκρότημα, το τραγούδι έγινε ορόσημο για την ροκ μουσική.

Για την ιστορία, οι στίχοι του τραγουδιού, περιγράφουν όσα βίωσε το συγκρότημα το βράδυ της συναυλίας του Φρανκ Ζάπα στο Μοντρέ. Αναφέρονται στον διοργανωτή του φεστιβάλ του Μοντρέ, Κλοντ Νομπς αλλά και στο φορτηγό ηχογραφήσεων των Rolling Stones.

Αυτό που αξίζει επίσης να αναφερθεί είναι ότι οι στίχοι γράφτηκαν σε μία χαρτοπετσέτα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Ο ιδιοκτήτης του τοπικού ξενοδοχείου, Κλοντ Νομπς έχει δηλώσει για την ιστορία του τραγουδιού: «Οι Deep Purple έβλεπαν τη φωτιά από το παράθυρο του δωματίου τους στο ξενοδοχείο και λυπόταν για αυτό που συνέβη. Ήταν προγραμματισμένο να δώσουν μία συναυλία στο χώρο του καζίνο και να ηχογραφήσουν το καινούριο τους άλμπουμ, εκεί. Τελικά, τους βρήκα ένα κλειστό ξενοδοχείο κοντά στο σπίτι μου και κάναμε ένα προσωρινό στούντιο. Ένα βράδυ είχαν έρθει για δείπνο στο σπίτι μου, και μου είπαν "Κλοντ, σου έχουμε μία έκπληξη, αλλά δεν θα το βάλουμε στο δίσκο. Είναι ένα τραγούδι που λέγεται Smoke on the Water". Το άκουσα και τους είπα ότι θα είναι τρελοί αν το αφήσουν εκτός του δίσκου και ότι θα γίνει τεράστια επιτυχία. Τώρα πια, δεν υπάρχει κιθαρίστας στον κόσμο να μην έχει παίξει αυτό το κομμάτι. Η απάντηση τους ήταν ότι αφού το πιστεύω, αυτοί θα το συμπεριελάμβαναν στο καινούριο τους άλμπουμ. Αποτελεί πολύ ακριβή περιγραφή της πυρκαγιάς στο καζίνο με όλες τις λεπτομέρειες του συμβάντος. Αυτά έγιναν στα αλήθεια. Στα μέσα του κομματιού, λέει "Funky Claude was getting people out of the building" (ο Κλοντ έβγαζε κόσμο από το κτίριο) και όποτε γνωρίζω μουσικούς της ροκ πάντα λένε "έρχεται ο Funky Claude"».

Το κομμάτι που έμελλε να γράψει τη δική του τεράστια ιστορία στον κόσμο της ροκ, στην αρχή δεν έπεισε τους ίδιους τους δημιουργούς του. Οι Deep Purple δεν πείσθηκαν ότι το τραγούδι θα αποτελούσε επιτυχία και για το λόγο αυτό κυκλοφόρησαν σαν single του δίσκου το κομμάτι «Never Before». Σχεδόν ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Machine Head», η εταιρεία τους αποφάσισε να κυκλοφορήσει το τραγούδι σε μορφή single. Η επιτυχία του τραγουδιού ήταν τεράστια, φθάνοντας στο # 4 των αμερικανικών τσαρτ, όπου βραβεύθηκε ως χρυσός δίσκος. Επίσης, συνετέλεσε στις μεγάλες πωλήσεις του άλμπουμ, το οποίο παρέμεινε στους καταλόγους επιτυχιών για 118 εβδομάδες και έχει βραβευθεί σαν διπλά πλατινένιος δίσκος.

Στο Μοντρέ έχουν δημιουργήσει ένα μνημείο στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, που περιλαμβάνει το όνομα του συγκροτήματος, τον τίτλο του τραγουδιού και τις νότες.