Η Μαντόνα δέχτηκε μήνυση από εξοργισμένο θαυμαστή της επειδή άλλαξε την ώρα έναρξης προγραμματισμένων συναυλιών της.

Συγκεκριμένα, η «βασίλισσα της ποπ» αποφάσισε να μεταθέσει την ώρα έναρξη ορισμένων συναυλιών της δυο ώρες αργότερα, δηλαδή από τις 20.30 στις 22.30, γεγονός που έκανε έξαλλο τον Νέιτ Χολάντερ.

Όπως ισχυρίζεται στην αγωγή που κατέθεσε, η αλλαγή αυτή τον ζημιώνει οικονομικά καθώς ο Χολάντερ είχε αγοράσει τρία εισιτήρια για τη συναυλία της Μαντόνα στις 17 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι. Για την ιστορία, τα εισιτήρια συνολικά κόστισαν στον φαν 1.024,95 δολ. ενώ η τιμή τους πλέον μειωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει πίσω τα χρήματά του.

Εκτός από τη διάσημη σταρ ο θαυμαστής μηνύει και τη διοργανώτρια εταιρεία της συναυλίας Live Nation. Επίσης κατηγορεί τη Μαντόνα ότι συνηθίζει να ξεκινάει αργοπορημένα στις συναυλίες της. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η «βασίλισσα της ποπ» εδώ και χρόνια έχει τη φήμη ότι καθυστερεί να ανέβει στη σκηνή έως και 2.30 ώρες.

Ωστόσο, ο Χολάντερ δεν είναι ο μόνος δυσαρεστημένος θαυμαστής της Μαντόνα. Τα social media έχουν κατακλυστεί από οργισμένα σχόλια των φαν της λόγω της αργοπορίας της. Αρκετοί σχολιάζουν μάλιστα ότι στη συναυλία της περασμένης Πέμπτης η Μαντόνα εμφανίστηκε στη σκηνή λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

They just changed the time of the show from 8:30-10:30 in Boston. What time will she really go on? Is there an opening act? I have to work the next day...😳

We are coming to see you Sunday. Please don’t be too late. We have lives too! We love you but really do feel disrespected when you are late. Thank you

— Trevor (@Trevor19591107) 10 Νοεμβρίου 2019