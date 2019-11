Το φεστιβάλ Γκλάστονμπερι του 2020 είναι επετειακό, καθώς συμπληρώνει 50 χρόνια. Τα εισιτήρια έχουν προ πολλού εξαντληθεί χωρίς να έχουν γίνει γνωστοί οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν, πέραν της Νταϊάνα Ρος που θα παίξει στην ενότητα Legends το απόγευμα της Κυριακής (φέτος ως Legend εμφανίστηκε η Κάιλι Μινόγκ).

Χθες επιβεβαιώθηκε ο πρώτος headliner του τριημέρου, που είναι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για το το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου στην Pyramid Stage. Την είδηση ανακοίνωσαν στα social media τόσο οι διοργανωτές, όσο και ο καλλιτέχνης.

Hey Glasto - excited to be part of your Anniversary celebrations. See ya next summer! https://t.co/31yA40Eb4d

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) 18 Νοεμβρίου 2019