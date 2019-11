ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου σε περισσότερες από 70 χώρες του πλανήτη.

Ο αντίποδας της 8ης Μαρτίου, Ημέρα της Γυναίκας, πρώτη φορά γιορτάστηκε πριν από 20 χρόνια ακριβώς, στις 19 Νοεμβρίου 1999 στα νησιά Τρίνιδαδ και Τομπάγκο της Καραϊβικής, με πρωτοβουλία του Δρος Τζέρομ Τιλακσίνγκ.

Η Ημέρα αυτή τιμά τα θετικά ανδρικά πρότυπα, λειτουργώντας ως μια υπενθύμιση για τη συνεισφορά του άνδρα στον ανθρώπινο πολιτισμό και ιδιαίτερα στην οικογένεια, τον γάμο και τη φροντίδα των παιδιών.

Χρόνια πολλά σε όλους τους άντρες του κόσμου με 10 ελληνικά και ξένα τραγούδια που έχουν υμνήσει το «ισχυρό φύλο».

It's A Man's Man's World – Τζέιμς Μπράουν

I'm Your Man - Λέοναρντ Κοέν

The Man Who Sold The World - Nirvana

When A Man Loves A Woman - Πέρσι Σλέτζ

One Man Can Change The World - Big Sean ft. Κάνιε Γουέστ, Τζον Λέτζεντ

Του Άντρα του Πολλά Βαρύ - Γιάννης Ντουνιάς

Οι Άντρες δεν Μιλούν Πολύ - Τόλης Βοσκόπουλος

Οι Άντρες δεν Κλαίνε - Μαρινέλλα

Η Δουλειά Κάνει τους Άντρες - Ελένη Ροδά

Είμαι Άντρας και το Κέφι μου θα Κάνω - Γρηγόρης Μπιθικώτσης