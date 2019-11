Οι Cure ανακοίνωσαν πως βγάζουν σε δημοπρασία ένα από τα μαύρα πουκάμισα που φορούσε ο Ρόμπερτ Σμιθ κατά τη διάρκεια της «The Prayer Tour» για την προώθηση του άλμπουμ «Disintegration» το 1989.

Το πουκάμισο θα δημοπρατηθεί στις 17 Δεκεμβρίου από τον οίκο Bonhams με εκτιμώμενη τιμή πώλησης τις 600-800 λίρες Αγγλίας.

Συγκεκριμένα ο Σμιθ είχε πέντε τέτοια πουκάμισα και τα φορούσε σε κάθε συναυλία της περιοδείας. Στη σελίδα των Cure στο Twitter ο frontman του συγκροτήματος αναφέρει μάλιστα ότι πρόσφατα το ξέθαψε και αφού το κόντυνε λίγο το ξαναφόρεσε σε επετειακή συναυλία για το «Disintegration». Για το σκοπό της δημοπρασίας έχει υπογράψει και μια από τις μανσέτες του πουκαμίσου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα από την πώληση του ρούχου θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

I DUG THEM OUT, HAD THE TAILS SHORTENED BY A COUPLE OF INCHES(!) AND WORE THEM AGAIN FOR THE SOH VIVID FESTIVAL DISINTEGRATION SHOWS EARLIER THIS YEAR... I SIGNED THE CUFF OF THIS ONE FOR THE BONHAMS OXFAM AUCTION ON 17TH DECEMBER” ROBERT NOVEMBER 2019https://t.co/Y3ieXoYQwH pic.twitter.com/3465M3XJzV

— The Cure (@thecure) 19 Νοεμβρίου 2019