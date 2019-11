Ένα γιγάντιο άγαλμα του Ιησού που τοποθετήθηκε σε εκκλησία στο Μεξικό είναι ίδιο ο Φιλ Κόλινς!

Όπως αναφέρει το New York Post το άγαλμα, το οποίο ζυγίζει δυο περίπου τόνους και έχει ύψος σχεδόν 7 μέτρα, είναι έργο του γλύπτη Roman Salvador. Το άγαλμα δημιουργήθηκε στην πόλη Τσιμαλουακάν του Μεξικού και ταξίδεψε 12 ώρες για να βρει τη θέση του στην εκκλησία La Epifania del Senor στο Σακατέκας.

Μιλώντας στο Central European News, ο ιερέας Humberto Rodriguez εξήγησε ότι εκείνος απλά παρήγγειλε ένα άγαλμα του Ιησού που θα «ταίριαζε στο ναό» και ότι «ποτέ δεν σκόπευε να φτιάξει το μεγαλύτερο άγαλμα του Θείου Βρέφους στον κόσμο».

Ωστόσο, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς αμέσως παρακάτω, ο λόγος που η φωτογραφία του αγάλματος έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου δεν είναι οι διαστάσεις του, αλλά η εκπληκτική ομοιότητά του με τον πρώην frontman των Genesis, Φιλ Κόλινς κατά τη δεκαετία του '80!

I don't know if something's in the air tonight, but this Baby Jesus looks a lot like Phil Collins: pic.twitter.com/YpKr9NM3a1

— John Law (@JohnLawMedia) November 20, 2019