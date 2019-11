ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Τέιλορ Σουίφτ, BTS και Khalid ήταν οι μεγάλοι νικητές των American Music Awards 2019 που απονεμήθηκαν χθες βράδυ, 24 Νοεμβρίου, στο Λος Άντζελες.

Συγκεκριμένα η Σουίφτ κέρδισε 6 συνολικά βραβεία, μεταξύ των οποίων η πολύ σημαντική διάκριση, «Καλλιτέχνης της Δεκαετίας», αλλά και «Γυναίκα Καλλιτέχνης της Χρονιάς».

Σημειώνεται ότι η Σουίφτ έδωσε τελικά και το φαντασμαγορικό σόου που είχε ετοιμάσει ερμηνεύοντας ένα medley των επιτυχιών της, καθώς ξεπεράστηκε η διαμάχη με την πρώην δισκογραφική της που της είχε απαγορεύσει να ερμηνεύσει τα τραγούδια.

BTS και Khalid έφυγαν με τρία βραβεία, ενώ ανάμεσαν στους καλλιτέχνες που διακρίθηκαν ήταν επίσης οι Billie Eilish, Halsey και Post Malone που ανέβηκε στη σκηνή με τον Ozzy -ο οποίος έκανε τη μεγάλη επιστροφή στη σκηνή, μετά τις περιπέτειες με την υγεία του- ερμηνεύοντας το «Take What You Want» από το πρόσφατο «Hollywood’s Bleeding» του γνωστού ράπερ.

Δείτε λίστα με τους νικητές των American Music Awards 2019:

Artist Of The Year

Taylor Swift

New Artist Of The Year

Billie Eilish

Collaboration Of The Year

Shawn Mendes & Camila Cabello – «Señorita»

Tour Of The Year

BTS

Favourite Music Video

Taylor Swift – «You Need To Calm Down»

Favourite Social Artist

BTS

Favourite Male Artist – Pop/Rock

Khalid

Favourite Female Artist – Pop/Rock

Taylor Swift

Favourite Duo Or Group – Pop/Rock

BTS

Favourite Album – Pop/Rock

Taylor Swift – «Lover»

Favourite Song – Pop/Rock

Halsey – «Without Me»

Favourite Male Artist – Country

Kane Brown

Favourite Female Artist – Country

Carrie Underwood

Favourite Duo Or Group – Country

Dan + Shay

Favourite Album – Country

Carrie Underwood – «Cry Pretty»

Favourite Song – Country

Dan + Shay – «Speechless»

Favourite Artist – Rap/Hip-Hop

Cardi B

Favourite Album – Rap/Hip-Hop

Post Malone – «Hollywood’s Bleeding»

Favourite Song – Rap/Hip-Hop

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – «Old Town Road»

Favourite Male Artist – Soul/R&B

Bruno Mars

Favourite Female Artist – Soul/R&B

Beyoncé

Favourite Album – Soul/R&B

Khalid – «Free Spirit»

Favourite Song – Soul/R&B

Khalid – «Talk»

Favourite Artist – Alternative Rock

Billie Eilish

Favourite Artist – Adult Contemporary

Taylor Swift

Favourite Artist – Latin

J Balvin

Favourite Artist – Contemporary Inspirational

Lauren Daigle

Favourite Artist – EDM

Marshmello

Favourite Soundtrack

Queen – Bohemian Rhapsody

Artist Of The Decade

Taylor Swift